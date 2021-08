https://mundo.sputniknews.com/20210804/uruguay-y-el-futbol-bi-o-tetracampeon-del-mundo-1114790650.html

Uruguay y el fútbol, ¿bi o tetracampeón del mundo?

Uruguay y el fútbol, ¿bi o tetracampeón del mundo?

La FIFA intimó a la marca deportiva que auspicia a la Selección Uruguaya de Fútbol, a remover dos de las cuatro estrellas que lucen sobre el escudo de la... 04.08.2021, Sputnik Mundo

Los cuatro títulos mundiales esgrimidos por Uruguay corresponden a los títulos olímpicos de París 1924, Ámsterdam 1928 y los campeonatos mundiales de la FIFA, también conocidas como "Copa Jules Rimet" de 1930 celebrados en Uruguay y 1950 en Brasil.¿Por qué cuatro estrellas?La FIFA pretendió organizar un torneo mundial de fútbol desde su conformación en 1904, resultando una tarea imposible de realizar hasta 1930, cuando se inauguraron los Campeonatos Mundiales de la FIFA, con la celebración del primer torneo disputado en Uruguay.Por esta razón, la competencia de fútbol de los Juegos Olímpicos fue considerada como campeonato del mundo por el máximo ente rector del fútbol mundial en el Congreso de la FIFA de 1916 celebrado en Oslo, siempre y cuando se compitiera bajo las normas de la FIFA.Los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928 cumplieron con los requisitos reglamentarios FIFA, y por ende, fueron en su momento reconocidos como campeonatos mundiales válidos.No fue considerada así, por ejemplo, la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, donde se consagró campeón el local Bélgica, por la sencilla razón de que aquella competición no fue estandarizada bajo las reglas FIFA, y compitieron únicamente equipos europeos.Jorge Casales, director de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol explicó que, "estamos trabajando para revocar la decisión de FIFA o que reconozcan que los Juegos Olímpicos son considerados como campeonatos mundiales", indicó en declaraciones a Radio Sport 890 de Montevideo.PolémicaDesde 1992, por decisiones de diseño, la Selección Uruguaya de Fútbol honra los títulos mundiales conseguidos por 'la celeste' a lo largo de su rica historia.Uruguay ha utilizado la camiseta con las cuatro estrellas en las Copas del Mundo de la FIFA de Corea y Japón 2002, y en instancias definitorias de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 sin ningún tipo de objeción.Tal es la relevancia de los logros olímpicos —o mundiales, según Uruguay—, que incluso las tribunas populares del mítico Estadio Centenario de Montevideo llevan los nombres de 'Colombes' y 'Ámsterdam'.A pesar de que la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha rehusado a referirse al asunto en sus redes sociales, las reacciones de personalidades del fútbol uruguayo no se hicieron esperar.Como por ejemplo, la reacción de Sebastián 'el Loco' Abreu, "que la cuenten como quieran, no es opinión solo información. Gracias Muchachos. ¡Salud, Salud! ¡Vamos que vamos!", expresó el exjugador celeste en una publicación que ilustra portadas de periódicos franceses de la época.

