Una serpiente 'futbolista' interrumpe un partido en Rusia | Video

Una serpiente invadió la cancha durante el encuentro entre los equipos de fútbol Sochi y Ajmat. Fue uno de los jugadores quien se topó con el reptil. 04.08.2021, Sputnik Mundo

Las imágenes de la escena revelan cómo los árbitros detienen el juego por unos minutos, después de lo cual un empleado del estadio se acerca a la serpiente y la retira cuidadosamente con una horca.Si bien no se informa si era una serpiente venenosa o nada más que una inofensiva culebra de collar, el incidente no dejó heridos.Esta no es la primera vez que un animal interrumpe un partido deportivo y se hace viral. En febrero, una bandada de gaviotas convirtió una cancha de tenis en una escena de la película de Hitchcock Los pájaros. Y en 2019, un pollo pasó casi un minuto en el campo de fútbol.

