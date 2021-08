Una investigadora afirma que podrían surgir nuevas variantes del COVID-19 en Uruguay

https://mundo.sputniknews.com/20210804/una-investigadora-afirma-que-podrian-surgir-nuevas-variantes-del-covid-19-en-uruguay-1114780542.html

"Podrían surgir más variantes uruguayas. Por ejemplo, en Brasil hay más descendientes de la P1. Eso podría darse en forma paralela en Uruguay. Eso sucede en principio cuando tenes millones de personas y muchos contagiados, que no es el caso de Uruguay. Sin embargo, también ocurrió en Uruguay cuando no había tantas personas infectadas", dijo a Sputnik Rego.La profesional es integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2.Rego, quien también es bioinformática, descubrió que en Uruguay hubo una variante del COVID-19 propia del país, la cual habría ayudado al desarrollo de la primera ola de casos registrada a fines de 2020."En la medida que el virus circula, hay más probabilidades de mutación y que adquiera una ventaja. El descubrimiento de la variante uruguaya es una muestra de que pueden aparecer mutaciones cuando no hay un contexto de transmisión tan importante en el país, como fue el caso en septiembre, octubre", agregó.ResultadosEl estudio de la científica determinó que la variante local se registró desde fines de noviembre de 2020 hasta abril de 2021, surgió en Montevideo, la capital uruguaya, y fue la predominante hasta marzo de 2021, cuando la introducción y diseminación de la variante brasileña P.1 la desplazó.No hubieron nuevos registros de P.6 posteriores a fines de abril, dice el texto.La científica afirmó que este estudio es un aporte para comprender un poco más sobre la pandemia y ayudar que el sistema de vigilancia siga funcionando."No creemos que la variante uruguaya esté en otros países. Genera un poco más de transmisión de lo que circulaba antes en Uruguay. Pero no tiene la misma transmisión que la P1 o Delta, que tienen una mayor escala. Esta variante se originó localmente, sabemos que fue mayoritaria en enero y febrero y sabemos de tres casos puntuales en España y dos en EEUU", agregó.Aseguró que cuando surgió la P1, desapareció, aunque no se sabe si totalmente o si sigue circulando de manera minoritaria."En un mundo dominado por Delta o P1, esta variante no tiene mucho para hacer", agregó.Asimismo, dijo que el COVID-19 "por suerte" muta mucho menos que la gripe."La variación es algo esperable y en el contexto uruguayo, donde hay cada vez menos casos, creemos que no hay una presión para que aparezcan variantes mucho más complicadas. Pero de todas maneras, uno podría esperar que las nuevas variantes tengan más que ver con un escape a la respuesta inmune. Las vacunas podrán ser menos eficientes", advirtió.La variante uruguaya incluye dos mutaciones relevantes que están ubicadas en la proteína Spike, que podrían estar asociadas a un aumento de transmisibilidad.El trabajo que derivó en la identificación de la variante uruguaya comenzó en abril de 2021, cuando los investigadores analizaron muestras tomadas en Rocha (este) a fines de 2020 e inicios de este año.A partir de esos estudios detectaron que, además de la circulación de variantes ingresadas desde el sur de Brasil (P.1, P.2, entre otras), había 11 muestras que tenían dos mutaciones y que no habrían ingresado de la misma zona.Los fallecimientos e internaciones se dispararon en los primeros meses del año, cuando Uruguay aún no había implementado la vacunación contra el COVID-19.La mayoría de las casi 6.000 muertes que ha causado la enfermedad respiratoria en el país ocurrieron este año.

