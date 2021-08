https://mundo.sputniknews.com/20210804/tunez-la-crisis-que-la-democratizacion-no-soluciono-1114789472.html

Túnez: la crisis que la democratización no solucionó

La historiadora argentina Julieta Chinchilla y el analista argentino especializado en África y Medio Oriente, Guadi Calvo, analizaron en 'Telescopio' la situación particular del país africano, cuna de la 'Primavera Árabe'.

El 25 de julio el presidente de Túnez, Kaïs Saied, cerró el parlamento por 30 días y cesó al primer ministro Hichem Mechichi, amparado en un artículo constitucional que permite la medida. Fue luego de una serie de protestas por la crisis nacional, agudizada por la pandemia.Las movilizaciones se replicaron luego de esa decisión y enfrentaron a los partidarios del presidente y a los opositores. El reclamo y la denuncia de golpe de Estado se plasmó en las calles y en los discursos.Para la historiadora argentina Julieta Chinchilla, "aún es demasiado pronto para analizar si fue un golpe de Estado o no". Sin embargo, la situación expone las "limitaciones del proceso de democratización y que la falta de respuestas fue agudizando".Entre esas debilidades se encuentra un sistema político que no logra acuerdos para formar un Consejo Constitucional, órgano que el Presidente debe consultar para cerrar el Parlamento, pendiente de conformación desde 2014. En ese contexto, "no existe un lineamiento claro ni económico ni político", dijo Chinchilla, docente de la Universidad de Buenos Aires."Túnez nunca pudo dar respuesta a la aguda crisis social que atraviesa desde hace más de una década. Casi el 50% de los jóvenes están desempleados, sin una perspectiva de futuro. Es un país al borde de la bancarrota y que está analizando un nuevo acuerdo con el FMI", explicó.Otro de los entrevistados de Telescopio, el analista internacional Guadi Calvo, consideró que el Presidente no tiene margen para no volver a convocar al Parlamento. "Si bien hay una fachada democrática, por detrás trabajan las tribus, las etnias y la religión. Si el mandatario quiere hacer una jugada extraña, le va a costar mucho trabajo", sostuvo.Para Calvo, la situación del país africano no se puede dejar de analizar sin tomar en cuenta a otros actores que influyen en la región: sus vecinos Libia y Argelia, el peso de Egipto y Emiratos Árabes, Francia —del cual fue colonia— y el conflicto entre China y EEUU.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

