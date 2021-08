https://mundo.sputniknews.com/20210804/raisi-presidente-de-iran-consolida-un-modelo-revolucionario-1114747267.html

Raisi, presidente de Irán: "consolida un modelo revolucionario"

Seyed Ebrahim Raisi ha recibido los poderes de presidente de Irán de parte del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Tras haber ganado... 04.08.2021, Sputnik Mundo

RetosLa masiva participación del electorado en un cotexto de pandemia no pasó desapercibido para Jamenei, quein así lo reflejó en su decreto, en el que ve reflejada una demostración de la autoridad del voto popular que ratifica la determinación del pueblo iraní en continuar en la senda de la Revolución Islámica."Hoy, nuestro querido país […] está listo para dar un salto en todos los ámbitos. El país necesita una gestión competente, enérgica, inteligente y valiente que pueda organizar las capacidades manifiestas y ocultas de la nación, en particular las de los jóvenes", dice el comunicado de Jamenei.Para el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, "esta es una situación que viene a consolidar un movimiento y un modelo revolucionario, que se estableció desde la llegada de [el ayatolá Ruhollah Musavi] Jomeiní a la república islámica de Irán, en un momento en que la situación es muy complicada a nivel internacional y que requería nuevas formulaciones y nuevas acciones".La presencia en el acto de la asunción de Raisi para este 5 de agosto de 115 altos cargos de 73 países, entre los que se cuentan 10 jefes de Estado, 20 presidentes de Parlamentos, 11 cancilleres, 10 ministros, enviados especiales y vicepresidentes de Parlamentos, reviste la importancia que se le otorga a Irán en el concierto internacional.Entre las presencias también se encuentran organizaciones e instituciones internacionales, tales como la Unión Europea, la OPEP, la ONU, el SICA, entre otros. Precisamente la presencia de representantes de la UE ha levantado ampollas en Israel. Este lunes, el ministerio de asuntos exteriores de ese país emitió un comunicado que condena la presencia de la UE en el acto oficial iraní y la calificó como "desconcertante y muestra la falta de juicio".Pereyra Mele afirma que estas presencias dan un marco de legitimidad a este nuevo Gobierno de Irán y demuestran que "el aislamiento al que ha sido sometida la República Islámica de Irán está quebrándose fuertemente y demostrando que no han tenido efecto las sanciones y todas las operaciones mediáticas mediante la cual se demoniza al Gobierno de Irán".El bueno de EEUUDías atrás, y respecto a la posibilidad de reflotar el acuerdo nuclear [PAIC] entre el grupo 5+1 e Irán, Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, país que abandonó el acuerdo, tiró de buenismo norteamericano:"Demostramos claramente nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco del acuerdo nuclear PAIC, pero la cosa es que Irán debe tomar decisiones, decisiones fundamentales de si también quiere volver a cumplir (el pacto) (...) El balón está del lado de Irán", dijo Blinken en una rueda de prensa en Kuwait, al destacar que su país "se compromete con la diplomacia".Al indicar que los sucesivos Gobiernos de EEUU, dependiendo de quién esté en la Casa Blanca, pueden volver a firmar y volver a romper pactos con Irán, el analista expresa:"La verdad que los que tienen la mayor dificultad y la mayor debilidad en todo este juego es justamente EEUU, que además intenta introducir cambios al acuerdo que ya firmó y que con justa razonabilidad, Irán no está de acuerdo que se vuelva a renegociar todo y a poner nuevos términos y nuevas condiciones", advierte Pereyra Mele.

