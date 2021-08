https://mundo.sputniknews.com/20210804/para-que-usan-los-pilotos-rusos-en-siria-receptores-gps-de-eeuu-1114764013.html

¿Para qué usan los pilotos rusos en Siria receptores GPS de EEUU?

¿Para qué usan los pilotos rusos en Siria receptores GPS de EEUU?

Recientes publicaciones en medios especializados de defensa han destacado que los pilotos rusos desplegados en Siria hacen uso de receptores GPS de fabricación... 04.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-04T02:27+0000

2021-08-04T02:27+0000

2021-08-04T02:27+0000

defensa

su-34

navegación

gps

destacadas de defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/16042/55/160425568_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_3efb0a7bc84b77522812a0b2183cef11.jpg

Todo comenzó con una publicación del expiloto soviético Víktor Alksnis, quien compartió una foto hecha dentro de la cabina del bombardero táctico Su-34 que realizaba sus vuelos de combate en el país levantino.Por su parte, el medio Defence Blog se precipitó a afirmar que los pilotos rusos usan los receptores GPS debido a un supuesto mal funcionamiento de los sistemas de navegación de las aeronaves rusas en condiciones de combate real. Sin embargo, el uso de este tipo de dispositivos, como el Garmin eTrex Legend en las imágenes, tiene una explicación.Se trata de las normativas de la aviación militar rusa, y en particular el párrafo 53 de las normativas federales para los navegadores aéreos. Según este documento, los pilotos, navegadores y demás personas relacionadas con la dirección de vuelos están obligados a tener consigo todo el equipo de navegación.Este incluye las reglas, bolígrafos, sujetador de mapas, un transportador de navegación, un dispositivo de cálculo, un reloj de navegador. Opcionalmente los pilotos pueden tener consigo instrumentos de cálculo adicionales y con receptor de navegación portátil.Dicha lista es la misma para toda clase de aeronaves, sin importar lo avanzadas que sean, puesto que la redundancia es uno de los fundamentos de la seguridad de vuelos.En cuanto a la elección de los pilotos rusos de un sistema de fabricación estadounidense, esta no afecta a la seguridad de vuelo, puesto que el receptor simplemente no es capaz de revelar la posición de la aeronave, ya que solo es capaz de recibir señales, pero no las emite.Como una función adicional, a diferencia del sistema que ya está integrado en la aviónica de la aeronave, en caso de emergencia el piloto puede tomar este sistema consigo antes de eyectarse en caso de emergencia. El tener un receptor de GPS es una gran ventaja a la hora de orientarse en un terreno desconocido y puede salvarle la vida.

https://mundo.sputniknews.com/20200725/que-significan-las-tres-rayas-en-los-misiles-rusos-1092208542.html

https://mundo.sputniknews.com/20200411/como-se-entrenan-los-pilotos-de-combate-en-centrifugadoras-humanas--video-1091081272.html

https://mundo.sputniknews.com/20210724/las-fotos-de-la-cabina-del-nuevo-caza-ruso-checkmate-revelan-nuevos-detalles--1114462790.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

su-34, navegación, gps, destacadas de defensa