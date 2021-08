https://mundo.sputniknews.com/20210804/ombudsman-de-colombia-pide-asistencia-juridica-urgente-para-detenidos-en-haiti-1114763591.html

Ombudsman de Colombia pide asistencia jurídica urgente para detenidos en Haití

Ombudsman de Colombia pide asistencia jurídica urgente para detenidos en Haití

BOGOTÁ (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, advirtió que los 18 militares en retiro del Ejército de este país que están detenidos en... 04.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-04T01:50+0000

2021-08-04T01:50+0000

2021-08-04T01:50+0000

américa latina

colombia

haití

asesinato del presidente de haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1113989111_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_831ef2bbaded34ead574edce0e02089b.jpg

La declaraciones se dan a raíz de un informe presentado por una misión de la Defensoría que viajó en días pasados a Puerto Príncipe para verificar la situación de los connacionales.Camargo precisó que los 18 detenidos no se han entrevistado con ningún abogado y tampoco han sido judicializados, por lo que no se les ha imputado cargos hasta el momento, todo lo cual ha derivado en que no se les haya garantizado todavía su legítimo derecho a la defensa.Ante la situación, Camargo le pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que sirva de garante y que intervenga para asegurar la protección de los colombianos."Tenemos que agradecer especialmente a la OEA, porque gracias a su intermediación fue posible la visita a los detenidos; y pedimos su acompañamiento en el seguimiento de la situación de los colombianos, para que, en caso de que sean trasladados a una celda, se les brinden condiciones de seguridad a su vida e integridad física", señaló.De acuerdo con el reporte, los 18 colombianos han sido interrogados por la Policía Nacional de Haití y por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) que participan en la investigación sin el apoyo de un abogado.Asimismo, tres de los detenidos tienen lesiones serias que deben ser atendidas por un médico especializado, mientras que otros connacionales presentan puntos de sutura que luego de más de 20 días todavía no les han retirados.Los detenidos también evidencian pérdida de peso, cansancio y lesiones en las muñecas provocadas por las esposas, con las que permanecen todo el tiempo en una habitación de seis metros de largo por dos de ancho sin entrada de luz solar y con un solo baño."Duermen en el piso, les ofrecen dos comidas en el día, el agua para tomar es racionada porque les entregan un recipiente de 20 litros de agua diarios para los 18 detenidos colombianos y dos haitianos. No cuentan con una batería sanitaria adecuada: hay solo una letrina para hacer sus necesidades, que incluso estuvo dañada por dos días. Sí les permiten bañarse todos los días", señala el informe de la Defensoría del Pueblo.El lunes 2 de agosto la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio a conocer que pidió al cónsul honorario colombiano en Haití, Julio César Santa, que continúe las gestiones que sean necesarias para que los 18 militares en retiro detenidos cuenten con un defensor en el caso que se les sigue y sus derechos no sean violados.El pasado viernes, Ramírez, en otro comunicado dirigido al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, exhortó al Gobierno haitiano a cumplir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y brindar garantías a los detenidos, luego de que, aseguró, hay irregularidades en su detención y asistencia.Moise fue asesinado el pasado 7 de julio con 12 disparos durante un ataque a la residencia presidencial, en Puerto Príncipe, en el que su esposa resultó gravemente herida y que fue perpetrado por un comando conformado por militares colombianos retirados, de los cuales tres murieron en un operativo policial y 18 más fueron detenidos.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/organizaciones-de-ddhh-denuncian-irregularidades-en-investigacion-sobre-magnicidio-en-haiti-1114554464.html

https://mundo.sputniknews.com/20210802/colombianos-y-policias-sospechosos-de-magnicidio-son-transferidos-a-penitenciaria-de-haiti-1114719427.html

https://mundo.sputniknews.com/20210709/mercenarios-el-nuevo-producto-de-exportacion-colombiano-1113981936.html

colombia

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, haití, asesinato del presidente de haití