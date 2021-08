https://mundo.sputniknews.com/20210804/la-liga-espanola-de-futbol-comenzara-con-un-40-de-publico-en-los-estadios-1114784439.html

La Liga española de fútbol comenzará con un 40% de público en los estadios

La Liga española de fútbol comenzará con un 40% de público en los estadios

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La Liga española arrancará el 13 de agosto con un 40% de aforo en los estadios, según un acuerdo del Ministerio de Sanidad del país... 04.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-04T18:01+0000

2021-08-04T18:01+0000

2021-08-04T18:01+0000

españa

deportes

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108928/99/1089289953_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0bf21d93c1ed59d433f91b1a57e99000.jpg

Los espectadores serán "preferentemente abonados y también público local", según detalló Darias, que añadió que "esta medida lo que pretende es que no haya movilidad".El acuerdo estará vigente hasta finales de agosto, cuando se volverá a revisar en función de la situación epidemiológica.También se permitirá un aforo del 30%, en los recintos deportivos cerrados, lo que aún no afectará a la liga profesional de baloncesto que comienza en septiembre.En todos los casos, habrá de mantenerse una distancia interpersonal de metro y medio y estará prohibido comer y fumar, no así beber agua, dado que en España también están prohibidas las bebidas alcohólicas en los estadios.Se establecerán planes para hacer accesos escalonados y será obligatorio el uso de mascarilla en el interior de los estadios, según detalló la ministra de Sanidad, que destacó que todos los responsables autonómicos votaron a favor de estas medidas, con excepción de los del País Vasco que se abstuvieron por entender que invade sus competencias, a pesar de mostrarse conforme.

https://mundo.sputniknews.com/20210804/espana-se-reserva-los-platos-fuertes-para-la-recta-final-de-los-juegos-1114778156.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, fútbol