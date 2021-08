https://mundo.sputniknews.com/20210804/la-ciudad-gallega-de-vigo-pasa-del-verano-y-ha-comenzado-a-instalar-las-luces-de-navidad-1114776085.html

La ciudad gallega de Vigo pasa del verano y ha comenzado a instalar las luces de… ¡Navidad!

La ciudad gallega de Vigo pasa del verano y ha comenzado a instalar las luces de… ¡Navidad!

Que estamos en verano (en España), sí. Que hace calor, por supuesto. Que lo que queremos es irnos a la playa y darnos un chapuzón… Faltaría más. Y, ¿alguien... 04.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-04T14:53+0000

2021-08-04T14:53+0000

2021-08-04T14:53+0000

españa

arte y cultura

navidad

pandemia

galicia

festejos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1093643391_0:85:1616:994_1920x0_80_0_0_9628ec14ac1368de17dd6babbdc7860e.jpg

Pues sí. El alcalde de la ciudad gallega de Vigo, Abel Caballero, no pierde el tiempo, y aunque lleve puestas las chanclas y el pantalón corto en casa, ya está pensando en las próximas fiestas navideñas y ha comenzado a instalar las once millones de luces led (un millón más que en 2020) que iluminarán más de 340 calles y mil árboles en toda la ciudad.El regidor quiere que la de Vigo sea "la mejor Navidad del mundo" y así lo ha expresado en una rueda de prensa de presentación de las fiestas de fin de año, para las que todavía quedan, sí, cinco meses.Caballero asegura que "empezamos ya porque tenemos que iluminar 340 calles y requiere de un largo tiempo", y además ha calificado el dispositivo como de "planetario" y a sí mismo como ser un alcalde "de otra galaxia".La pandemia, por el momento, no parece ser un impedimento para el alcalde a la hora de prever lo que pueda pasar (o no pasar) en las próximas navidades, ya que su previsión es que "la situación pandémica sea mucho mejor que en la actualidad" y además confía en que toda la población ya esté vacunada y protegida frente al virus.Pero las navidades de Vigo prometen y no solo por la antelación con la que su Ayuntamiento está poniendo en marcha la iluminación. Al tremendo dispositivo eléctrico se suman este año otras novedades para que todo el mundo, tanto autóctonos como turistas, las disfruten.¿Qué habrá este año en las Navidades de Vigo?Entre las nuevas actividades destacan una pista de esquí, que se sumará a las dos de patinaje sobre hielo que ya se instalaron en la ciudad en la última ocasión. Sobre la pista de esquí, el alcalde ha señalado que "los que van a estaciones de invierno pueden venir a Vigo y tener una rampa de nieve para esquiar al lado del hotel".Y como parece que este año se trata de batir récords, entre las otras novedades estrella ya desveladas, Vigo contará también con "el árbol más alto del mundo" y con "el muñeco de nieve más alto del mundo", que superará en tres metros al muñeco del año 2020. Abel Caballero ha asegurado que no serán las únicas sorpresas, pero que habrá que esperar unas semanas para conocer el resto.A estas nuevas atracciones se sumarán otras ya conocidas por los vigueses, como la noria gigante, la gran bola de Navidad, la caja de regalo gigante, el mercadillo navideño temático, el tren turístico y diferentes conciertos y actividades socioculturales para toda la familia.Sobre el presupuesto, la ciudad se gastará algo menos de un millón de euros, una cantidad que el máximo mandatario ha calificado como "ridícula comparada con otras ciudades".Desde luego, Abel Caballero se ha tomado muy en serio el futuro de las Navidades de la ciudad que gobierna, y así lo ha manifestado una y otra vez con su discurso lleno de anuncios y curiosidades. Si el objetivo era llamar la atención, misión cumplida, porque su decisión no ha dejado indiferente absolutamente a nadie y la noticia ya se ha convertido en una de las más comentadas del día.Nueva York aprende de VigoPor último, y un alarde de orgullo sin paliativos, Caballero ha comparado Vigo con la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y ha dicho: "Estoy seguro de que Nueva York aprende mucho de Vigo, aunque les cueste confesar que la primera ciudad del mundo aprende de la segunda, que es Vigo".Con risas o sin ellas, lo que está claro es que a más de uno seguro que ya le ha picado la curiosidad por saber cómo serán estas próximas navidades en la ciudad gallega; y ha volado con su imaginación a la anunciada pista de esquí a pesar de tener los pies sumergidos en la arena de la playa. Cada cosa a su tiempo… o no.

https://mundo.sputniknews.com/20210719/espana-informa-sobre-la-evolucion-del-coronavirus-1114225264.html

https://mundo.sputniknews.com/20210721/una-pcr-negativa-o-certificado-de-vacunacion-galicia-endurece-la-entrada-en-bares-y-restaurantes-1114354397.html

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte y cultura, navidad, pandemia, galicia, festejos