Jennifer Aniston rompe los lazos con los 'antivacunas'

"Todavía existe un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima", expresa en una entrevista con el portal In Style.Aniston confiesa que ya ha perdido a varias personas de su vida diaria, pues se negaron a vacunarse o no revelaron si habían sido inoculadas. La actriz se muestra convencida de que "es un deber moral y profesional" informar a los demás de tu estatus de vacunación, pues no todos se someten a pruebas a diario.En mayo, Jennifer recibió la segunda dosis de la vacuna. "¡Se siente tan bien! Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra el COVID-19", comentó en ese entonces.

