Ibiza busca a detectives extranjeros para infiltrar en fiestas ilegales por el COVID-19

BARCELONA (Sputnik) — Las autoridades de la isla española de Ibiza planean contratar a una empresa de detectives extranjeros para infiltrarse en fiestas... 04.08.2021

Según publicó este 4 de agosto el diario La Vanguardia, el Consejo Insular de Ibiza está preparando la contratación de "jóvenes extranjeros de entre 30 y 40 años" que "se muevan de manera encubierta en los circuitos donde se organizan" estas actividades.El objetivo es "saber dónde se van a celebrar" las fiestas y "poder abortarlas de forma preventiva" en colaboración con las policías locales.Las autoridades de la isla prevén poner en marcha un plan piloto de estos rastreos en agosto, ante la dificultad de los agentes para acabar con estas prácticas y en un contexto de elevada incidencia del COVID-19 en el archipiélago de Baleares.En una reciente entrevista para el Periódico de Ibiza, el vicepresidente del Consejo Mariano Juan defendió que la medida es "una necesidad para salvaguardar la situación sanitaria en Ibiza" porque las fiestas "suponen un riesgo evidente para la salud de las personas"."Ya habíamos tratado este tema en reuniones anteriores con los ayuntamientos y los responsables de los cuerpos de seguridad. Desde las policías se nos había planteado la falta de recursos y que se ven superadas por estos eventos por solaparse con sus tareas de orden público", afirmó Juan.El Consejo Insular está en contacto con una empresa especializada que se encargará de buscar en el extranjero a un perfil de rastreadores para desplazarse a la isla.La legislación vigente en Baleares permite actuar contra las fiestas ilegales cuando se trata de actividades no permanentes sin autorización, en base a factores como el número de asistentes o el grado de organización.No obstante, la ley española no es clara sobre los supuestos en los que un agente policial puede acceder a un domicilio sin enfrentarse a consecuencias judiciales.Las autoridades de Ibiza denuncian que algunas casas llegan a acoger a cientos de personas y cobran dinero por el acceso, convirtiéndose en discotecas o locales de ocio nocturno pese a ser viviendas privadas.Además de la normativa sobre fiestas y el cierre del ocio nocturno por la pandemia, el Gobierno de las Islas Baleares mantiene prohibidas las reuniones entre personas no convivientes entre las 1:00 y las 6:00 horas de la madrugada.

