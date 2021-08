https://mundo.sputniknews.com/20210804/guatemala-saluda-como-un-heroe-a-kevin-cordon-1114788685.html

Guatemala saluda como un héroe a Kevin Cordón

SAN SALVADOR (Sputnik) — Miles de guatemaltecos se lanzaron este miércoles a las calles, pero no para reclamar el fin de la corrupción, si no para recibir como... 04.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

deportes

guatemala

centroamérica

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

bádminton

Desde el mismo avión en que regresó a su país, el veterano jugador fue ovacionado por los pasajeros, como la primera de múltiples y sentidas muestras de gratitud que recibió de su pueblo, necesitados de una inyección de optimismo, viniera de donde viniera.Y vino de donde menos lo esperaban, con todo y la probada calidad de Cordón, quizás el mejor badmintonista del continente: su paso a octavos de finales fue un hito, así que colarse incluso en la discusión del bronce superó cualquier expectativa.Al final el indonesio Anthony Sinisuka Ginting lo privó de subir al podio en Tokio-2020, pero el jugador chapín impresionó a todos en la capital japonesa, y hasta el danés Viktor Axelsen, quien se llevó el oro, lo consideró una inspiración para el mundo del bádminton.Emoción a granelUna hermosa postal del regreso fue el abrazo de Kevin con sus Roberto y Dora, quienes lo esperaban en el aeropuerto internacional de La Aurora, en sendas sillas de ruedas y con la emoción y el orgullo a flor de piel.De hecho, los mensajes en redes sociales y las pancartas y carteles alzados al paso de la caravana le agradecían al jugador haberle dado al país "un poco de felicidad entre tanta cosa mala", entre calificativos de héroe, leyenda, orgullo…Con humildad, Cordón lamentó no haber conseguido la medalla, pero aseguró que el cuarto lugar —y el consiguiente diploma olímpico— es un privilegio, y agregó que "lo mejor que me pudo haber pasado es el corazón y el cariño de los guatemaltecos".Victoria crucialDicha confesión la hizo tras eliminar al chino Angus Ng Ka-long, noveno en el ranking mundial del bádminton, en el partido que le abrió las puertas de los octavos de final de la lid disputada en el Musashino Forest Sport Plaza.Por eso se lanzó al suelo a llorar tras el remate de zurda que le dio el triunfo: fueron instantes de catarsis y desahogo, de soltar la emoción contenida durante todo el partido, porque sabía lo que significaba derrotar a un contendiente como Angus.Una vida de retosNacido el 28 de noviembre de 1986, en el oriental departamento de Zacapa, Cordón es famoso también por su perseverancia y la manera en que ha encarado cada obstáculo en su trayectoria personal y deportiva.De niño quería ser futbolista, y de hecho, su padre lo nombró en honor del exdelantero inglés Kevin Keegan, pero la raqueta y el volante lo enamoraron, y se consagró a un deporte en el que es reconocido como un grande a nivel continental.Su palmarés incluye el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena-2006 y Mayagüez-2010, mientras en Juegos Panamericanos ganó plata en Rio de Janeiro-2007, oro en Guadalajara-2011 y Toronto-2015, y bronce en Lima-2019.A su vez, debutó en Juegos Olímpicos en Pekín-2008, en Londres-2012 consiguió el hito de vencer al representante local, tuvo que dejar la lid carioca por la mencionada lesión, y ahora en Tokio, con 35 años, está haciendo historia.Por eso su desempeño en Tokio-2020 emociona tanto, y resulta tan simbólico. Por eso el pueblo no se cortó para poner en pausa sus reivindicaciones y necesidades, y salir a saludarlo con una caravana de una gratitud y espontaneidad sin precedentes.Y si esto fue por un cuarto lugar olímpico… ¿qué le habrían montado si trae una medalla?

2021

Tomás Lobo

