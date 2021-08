https://mundo.sputniknews.com/20210804/el-gobierno-de-mexico-garantiza-el-suministro-de-gas-ante-el-paro-de-distribuidores-1114772783.html

El Gobierno de México garantiza el suministro de gas ante el paro de distribuidores

"Estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.El paro de labores de los distribución de gas organizados fue convocado para protestar contra un tope en el precio establecido el Gobierno para el precio del kilogramo del energético, de 21,33 pesos (1,06 dólares), una reducción de hasta en 21,5%.El gobernante explicó que no es un paro nacional de la distribución del gas, sino que la protesta se focaliza en la Ciudad de México y en la vecina ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, aunque los distribuidores amenazan con escalar y extender el paro.El paro operativo de los distribuidores del gas de uso doméstico dejó suspendido desde la tarde del martes el servicio a clientes no prioritarios, ante el nuevo esquema de precios tope para la venta final del combustible de uso doméstico, que entró en vigor desde el 1 de agosto.El Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional acordó el paro ante una decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entidad estatal autónoma, que estableció la nueva tarifa por iniciativa de la secretaría federal de Energía. Denuncias y despliegue de Guardia NacionalLa segunda medida que adoptará el Gobierno federal es "presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo necesario para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas", dijo el jefe del Ejecutivo.La tercera acción gubernamental es que "se va a hablar con distribuidores para ofrecerles garantías de seguridad, que ayer manifestaron que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades, va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores y comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas", anunció López Obrador.El nuevo precio máximo establecido es una reducción de 5,85 pesos (30 centavos de dólar) por cada kilogramo del hidrocarburo, comparado con el promedio ponderado al 30 de junio.La Unión de Gaseros del Valle de México, convocó al paro ante la ausencia de "condiciones operativas necesarias", ante la directriz de emergencia ordenada por las autoridades para "garantizar bienestar del consumidor de gas LP".Los inconformes afirman que al paro de labores se podrían sumar distribuidores del energético en los estados centrales de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo , y también Veracruz, en el sureste, esgrimiendo que "no se puede vender un producto por debajo de su costo".El gremio gasero comenzó el paro con el fin de proteger el patrimonio de los distribuidores que afirman que el nuevo precio máximo les impide tener un margen operativo justo.En la nueva tabla oficial de precios máximos, la Ciudad de México pasó del segundo al último lugar en la lista para adquirir el combustible, que es importado de EEUU en gran mayoría.El gremio gasero aglutina a unos 16.000 trabajadores encargados de la entrega final del producto.Sin embargo, el paro de actividades no afecta a los "clientes prioritarios" en zonas esenciales, como los hospitales, comedores públicos, instalaciones vulnerables o áreas de atención a pacientes de COVID-19.El 7 julio pasado, el Gobierno de México anunció que creará una empresa filial de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para comercializar el gas natural en los hogares, llamada "Gas Bienestar", que venderá el energético en tanques de uso doméstico a precios bajos.

