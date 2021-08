https://mundo.sputniknews.com/20210804/colombia-preocupacion-por-acusados-de-magnicidio-en-haiti-y-no-por-victimas-de-represion-estatal-1114787604.html

Colombia: preocupación por acusados de magnicidio en Haití y no por víctimas de represión estatal

Colombia: preocupación por acusados de magnicidio en Haití y no por víctimas de represión estatal

La Defensoría del Pueblo colombiano instó al país caribeño a brindar asistencia jurídica y sanitaria a los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moise. 'En Órbita' conversó con David Florez, analista político colombiano y abogado defensor especializado en derechos humanos.

Colombia: preocupación por acusados de magnicidio en Haití pero no por víctimas de la represión estatal La Defensoría del Pueblo colombiano instó al país caribeño a brindar asistencia jurídica y sanitaria a los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moise. 'En Órbita' conversó con David Florez, analista político colombiano y abogado defensor especializado en derechos humanos.

El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, afirmó que los 18 exmilitares connacionales detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moise necesitan asistencia jurídica y sanitaria. El ombudsman solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenir para asegurar la protección de estas personas.Su pronunciamiento llega tras el informe presentado por una misión de la Defensoría que viajó a Puerto Príncipe. Los acusados fueron interrogados por la Policía haitiana y por agentes del FBI estadounidense sin el apoyo de un abogado.En diálogo con En Órbita, Florez destacó la gestión de la Defensoría del Pueblo sobre el tema: "[Estas personas] se encuentran en condiciones de hacinamiento; no se les permite visitas de familiares. No corresponde a los estándares internacionales y a los derechos humanos de todo detenido".Sin embargo, el entrevistado lamentó la falta de acción de Bogotá en atender las violaciones del Gobierno a los derechos humanos durante las protestas del paro nacional.Florez se refirió a la investigación del magnicidio de Moise: una trama que vincula a mercenarios y sectores poderosos de tres países. Los empresarios sospechosos como ideólogos del crimen "tienen una relación muy fluida con el Centro Democrático, partido del presidente colombiano Iván Duque, y con el exmandatario Álvaro Uribe", afirmó.En paralelo a esta situación, prosiguen las investigaciones por el crimen del expresidente haitiano. La Fiscalía emitió órdenes de arresto contra varios políticos y religiosos.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la alerta de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) sobre el posible corte de energía eléctrica por deuda a más de 720.000 clientes a partir de enero. Y además, el aniversario de la gran explosión que sacudió el puerto de Beirut, en Líbano.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

