Buenos precios del café no salvarán a la economía colombiana

BOGOTÁ (Sputnik) — Los buenos precios del café, que a finales de julio alcanzaron topes históricos en décadas por las heladas de Brasil, no se irrigarán, sin... 04.08.2021, Sputnik Mundo

A finales del mes pasado, la carga de 125 kilos de café aromático tipo pergamino se vendió en 495 dólares, lo que al cambio dio 1.905.000 pesos colombianos. Un valor importante, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 908.526 pesos.Por la "disparada de precios bastante fuerte", los cafeteros han aprovechado para invertir en mejorías de sus fincas, dijo a Sputnik Francisco Gutiérrez, caficultor del central departamento del Quindío. En su caso, el buen momento se tradujo en la renovación de plantas viejas, "arreglos en el sitio donde se procesa el grano, así como en equipos".Gutiérrez refleja los ánimos de los agricultores colombianos, que confían en que la buena racha se mantenga, pese a que dependen del contexto de Brasil, primer exportador del grano, y que aporta el 40% de la producción mundial.Durante los últimos días, las heladas arrasaron con miles de cafetales brasileños, cuya afectación real aún se desconoce. Eso, sumado a la reducción de la cosecha del año pasado por las sequías de diciembre, explica la subida de precios.La incertidumbre ha hecho que los inversionistas hayan "estado comprando futuros de café", reveló a periodistas Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Eso, y la revaluación del dólar "favorecen entonces las exportaciones".Aunque los cultivadores colombianos se regocijan con las inusitadas ganancias, el buen momento no se extenderá al resto del país, advirtió a Sputnik el economista Eduardo Sarmiento Palacio, docente de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y antiguo asesor de la Junta Monetaria del Banco de la República (central).Sin repercusión nacionalCon una pobreza agravada por la pandemia, un desempleo elevado y un alto déficit en las finanzas públicas, la oportunidad cafetera no "resuelve la monumental crisis de la economía colombiana", subrayó Sarmiento, quien fue también decano de Economía de la Universidad de Los Andes.Durante la pandemia de COVID-19 (es decir, en el año 2020), el índice de pobreza llegó al 42,5%, mientras que el de pobreza extrema alcanzó el 15,2%, tomando el más reciente informe del Departamento Nacional de Estadística (Dane).Según la misma entidad, el desempleo fue de 15,6% en mayo de este año. Entre tanto, la deuda pública colombiana se ubicaba en más del 50% del Producto Interno Bruto, PIB, de acuerdo con el central Banco de la República.Para él, la mejoría del valor en los mercados internacionales "es marginal. Ayuda a unas cuantas personas, pero no tiene repercusión nacional. Hace 35 años, el café era el 35% del ingreso nacional", insistió Sarmiento.De acuerdo con la FNC, en Colombia, 540.000 familias se dedican a la producción de café.IncertidumbreEl buen momento del grano no puede compararse, en todo caso, con una bonanza cafetera como tal, coinciden Gutiérrez y Sarmiento.El cafetero de 55 años, y quien lleva toda la vida dedicado al sector, recordó cómo vivió desde la niñez la última bonanza, durante los años 70. "También fue por las heladas en Brasil, y el dinero fluía en una forma impresionante".La incertidumbre actual, sin embargo, lo mantiene cauto.Sarmiento se mostró aún más escéptico. "Los precios no se han duplicado siquiera. (…) En 1974, el precio pasó de 0,50 dólares a 1,50; a 2; a 3", recordó.En lo que va del año, Colombia ha exportado 5.839.000 sacos de 60 kilos, un aumento del 2% frente al mismo período del año anterior.

