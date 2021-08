https://mundo.sputniknews.com/20210804/bancada-fujimorista-de-peru-no-se-reunira-con-primer-ministro-acusado-de-terrorismo-1114791651.html

Bancada fujimorista de Perú no se reunirá con primer ministro acusado de terrorismo

LIMA (Sputnik) — La bancada del partido peruano opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha) anunció que rechazará reunirse con el cuestionado primer... 04.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

pedro castillo

"Nuestra posición ha sido bien clara, para nosotros este es un gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación nuevamente con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado (…) Nosotros, así recibamos una invitación, que no hemos recibido hasta ahora, no acudiremos a ninguna cita", dijo el congresista y vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, en conferencia de prensa.El presidente Pedro Castillo, del partido Perú Libre (izquierda), asumió el mando el 28 de julio, y al día siguiente nombró a los miembros de su Gabinete, liderado por Bellido.El primer ministro es actualmente investigado por la fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo al haber manifestado apoyo y simpatía por la organización maoísta Sendero Luminoso.Sendero Luminoso es una organización terrorista causante de la muerte de entre 31.000 a 37.000 personas durante 1980 a 2000, en su intento de tomar el poder por las armas.Fuerza Popular disputó el balotaje por la presidencia con su candidata, Keiko Fujimori, y ha sido uno de los partidos más críticos con el nombramiento del primer ministro.Según Guerra García, Bellido no se ha deslindado del terrorismo y sólo ha sacado un comunicado al respecto que "no está firmado".Asimismo, el vocero fujimorista exhortó al presidente Castillo a realizar cambios en un gabinete cuestionado.

Tomas Bonzon Eso está muy bueno, la particioavion de Fujimori y su gente es nociva. 0

perú

