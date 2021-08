https://mundo.sputniknews.com/20210803/una-medallista-olimpica-espanola-incendia-twitter-con-sus-comentarios-sobre-vox-y-su-tono-de-piel-1114740616.html

Una medallista olímpica española incendia Twitter con sus comentarios sobre Vox y su tono de piel

Una medallista olímpica española incendia Twitter con sus comentarios sobre Vox y su tono de piel

La atleta gallega Ana Peleteiro no deja indiferente a nadie. No solo por sus éxitos deportivos, sino también por sus críticas a la ultraderecha o la defensa... 03.08.2021

españa

racismo

atletismo

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

pablo casado

vox

santiago abascal

Ana Peleteiro vuela sobre la arena. Así lo demostró la atleta gallega en el Estadio Olímpico de Tokio, donde se colgó el bronce en la disciplina de triple salto. No escatima en metros sobre la pista y tampoco en palabras durante sus declaraciones. Los que la conocen dicen que es una persona espontánea y que suele decir lo que piensa. Sus opiniones no se las guarda para ella y buena muestra fueron sus comentarios ante los micrófonos de la televisión pública española tras ganar la presea.La saltadora aparecía ante las cámaras junto a su amigo y también medallista, el gimnasta Ray Zapata. En un determinado momento de la entrevista, el deportista indicaba que "somos de color pero representamos a España". Instante en el que Peleteiro ha intervenido. "Somos negros, qué de color, de color son ellos que cambian más de color que el sol", ha interrumpido la atleta. Zapata es de origen dominicano y Peleterio, nacida en A Coruña, es "medio gallega, medio africana", según se define a sí misma. Su reacción ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales.No obstante, tampoco han estado exentas de polémica. Varios usuarios de Twitter han criticado a la gallega por centrar la atención en su tono de piel. "Que los dos medallistas fuésemos negros, le joderá a mucha gente", decía Peleteiro en una entrevista a El Mundo. La respuesta ha sido objeto de críticas, incluidos miembros de partidos como Vox. Es el caso del eurodiputado Hermann Tertsch.Precisamente, ni Santiago Abascal, líder de Vox, ni Pablo Casado, cabeza del PP, han felicitado a Peleteiro o Zapata por sus logros en la capital nipona. Horas antes lo hacían tras las medallas de Alberto Fernández y Fátima Galvez, ambos en tiro, y la del tenista Pablo Carreño. Una situación que les ha valido una retahíla de comentarios en redes sociales. Aunque más sorprendente ha sido la celebración del triunfo de los dos deportistas por parte del diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, Juan Luis Steegman. "Zapata y Peleteiro son ejemplo de la emigración que España necesita. Y un ejemplo para todos nosotros. Per aspera ad Astra", ha escrito en su cuenta de Twitter. La indignación no ha tardado en hacer acto de presencia.La controvertida relación de la saltadora con Vox no es algo reciente. Los tuiteros han rescatado un mensaje de la atleta a Santiago Abascal cuando este se disponía a acudir a Ribeira, su localidad de nacimiento, en el verano de 2020. "Mejor quédate en casa. Lo único que tiene de verde Galicia son los montes. De nada", contestaba la medallista olímpica en gallego. De nuevo, las redes sociales han vuelto a aclamar a la atleta. Algunos, no tanto.Queda confirmado. A Ana Peleteiro no le tiembla el pulso en pista, segundos antes de saltar. Tampoco la voz.

francisco vilches Me parece que el tal Steegmann se debería poner de acuerdo con Ndongo y con Tertsch y con Smith&Wesson para ver como es, de verdad, ese partido xenófobo, homófobo, aporófobo y generador de odios. ancestrales. 0

