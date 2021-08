https://mundo.sputniknews.com/20210803/pintaban-las-cuevas-los-neandertales-hallan-la-respuesta-en-una-cueva-espanola-de-hace-65000-anos-1114735410.html

¿Pintaban las cuevas los neandertales? Hallan la respuesta en una cueva española de hace 65.000 años

La Cueva de Ardales, en Málaga, es considerada como una de las cuevas con arte parietal paleolítico más importantes del sur de Europa y sus pinturas son unas de las más antiguas del mundo. Fue descubierta en 1821 cuando un terremoto abrió la entrada sellada desde hacía 3.500 años. Desde entonces, varios arqueólogos han estudiado el yacimiento y su arte, pero no fue hasta 2011 cuando se realizaron las primeras excavaciones en el marco del proyecto de investigación que recientemente ha concluido que hace 65.000 años había presencia de neandertales en el lugar y que además, eran ellos quienes pintaban dentro de las cuevas.Detrás del hallazgo se encuentra un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA), que han demostrado que, contrariamente a lo que sostienen las voces más críticas, las marcas rojas que hay sobre un conjunto de estalagmitas en Cueva de Ardales son "sin lugar a dudas" resultado de la actividad humana."No es arte"En el interior de las cuevas es habitual encontrar representaciones pictóricas en sus paredes, muchas de ellas en colores llamativos como el rojo. Los investigadores del proyecto han podido deducir que lo hacían con ocre rojo y que uno de los motivos por los que los habitantes del paleolítico realizaban esa técnica era para resaltar y perpetuar la importancia de este emplazamiento a través de narraciones transmitidas entre generaciones. "Paralelamente, se fortalecería la cohesión entre los miembros del grupo y su vínculo con el territorio", señalan los científicos de la UCA.Los expertos consideran que el hecho de pintar las estalagmitas no se puede considerar "arte" en un sentido estricto, sino que, más bien, sería el resultado de comportamientos gráficos con el objetivo de perpetuar el significado simbólico de un espacio.El estudio resulta significante no solo porque se contradicen las hipótesis expuestas hasta el momento, sino porque concluye que los datos de Cueva de Ardales y otras cuevas ibéricas con arte parietal realizado hace más de 65.000 años "nos estarían indicando que el mundo subterráneo tuvo un papel fundamental en los sistemas simbólicos de las comunidades neandertales", sostienen los expertos.

