Los responsables de la explosión en Beirut celebran un año sin castigo

MOSCÚ (Sputnik) — Varias horas después de la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020 –quizás la más potente explosión no nuclear en la... 03.08.2021, Sputnik Mundo

Un año después, esa cuenta sigue sin saldarse.Tenemos cierta información sobre lo que pasó, podemos evaluar los daños, pero todavía no podemos decir quién está detrás de la explosión.Lo que sabemosLas primeras noticias comenzaron a llegar por la tarde. En las redes sociales aparecieron numerosos videos con un guión semejante: primero se veía una nube de humo blanco desde lejos en Beirut, y luego una poderosa onda de explosión que rompía los vidrios y tiraba al suelo a todos, incluidos los autores de esos videos.Los habitantes de Nicosia, capital de Chipre que se encuentra a unos 250 kilómetros de Beirut, aseguraron que oyeron el eco de la explosión.Según la hipótesis preliminar y hasta ahora principal, todo comenzó en el hangar número 12 del puerto capitalino, donde estaban almacenadas en condiciones indebidas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, combustible de la devastadora explosión.Unas 200 personas fallecieron, 6.000 resultaron heridas y 300.000 fueron desplazadas. La mitad de los edificios en la capital libanesa quedaron dañados, incluido el principal silo de granos del país, la sede del Ministerio de Exteriores, cuatro hospitales. En el epicentro de la explosión se generó un cráter de 43 metros de profundidad.En cuanto al propio puerto –el principal en el Líbano, por el cual circulaba el 70% de todas las importaciones– resultó totalmente destruido.La explosión profundizó la crisis económica y política del país africano.El Banco Mundial estima que el daño material causado por la explosión está entre los 3.800 y los 4.600 millones de dólares.En su informe de junio pasado declaró que la crisis económica que atraviesa el Líbano es una de las peores a nivel internacional desde los años 1850.Después de la explosión el Gobierno de Diab dimitió. Las autoridades planeaban anunciar hacia finales de septiembre de 2020 la composición del nuevo Gabinete encabezado por Mustapha Adib, pero el 26 de septiembre Adib presentó la dimisión y se negó a formar el Gobierno alegando la politización de ese proceso.Hasta ahora en el país no se ha formado un nuevo Gabinete, condición clave para sacarlo de la crisis que está siendo agravada por la pandemia de coronavirus.El misterioso nitrato de amonioTenemos cierta información, aunque no oficial, sobre la procedencia de la carga del nitrato de amonio que provocó la explosión. Según los datos preliminares, revelados un mes después de la tragedia, el cargamento entró en Beirut a bordo del buque de carga Rhosus, que navegaba bajo el pabellón de Moldavia.El propietario de esa nave era el ciudadano ruso Igor Grechushkin. Su capitán, Borís Prokoshev, relató a los medios que en 2013 tuvo el encargo de trasladar 2.750 toneladas de nitrato de amonio de Turquía a Mozambique.En 2014 Rhosus hizo una escala en Beirut, pero debido a que Grechushkin se había quebrado, no pudo pagar los gastos portuarios y fue arrestado.Los motivos por los que esa carga permanecía desde 2014 en el puerto de Beirut siguen siendo desconocidos.A finales de diciembre pasado se reveló un informe del FBI que ayudaba al Líbano en la pesquisa, según la cual la explosión fue causada por 500 toneladas de nitrato de amonio. De allí surgió la pregunta lógica ¿dónde están las restantes 2.250 toneladas?, que hasta la fecha tampoco fue aclarada.En enero el periodista libanés Firas Hatoum afirmó que el cargamento era propiedad de la empresa Savaro Limited, registrada en el Reino Unido. El también productor de cine documental supone que se trata de una empresa tapadera que comparte la misma dirección en Londres que otras dos compañías vinculadas a dos empresarios con nacionalidad sirio-rusa.Uno de ellos se llama Georges Hasouani, otro es su socio Imad Huri. Estos dos hombres, así como el hermano de Imad, Mudalal Huri (también con pasaportes de Siria y Rusia), están en la lista de personas sancionadas por Washington por apoyar al Gobierno sirio de Bashar Asad. EEUU acusa a los hermanos Huri de tratar de comprar en 2013 el nitrato de amonio.Freno a la justiciaEn cuanto a la investigación de las autoridades libanesas, avanza lento. En junio se informó que barajan tres posibles causas de la explosión: A la vez siguen sin responder a la pregunta principal de por qué el nitrato de amonio estuvo almacenado en el puerto de Beirut durante seis años.Amnistía Internacional acusó el 2 de agosto a las autoridades de pasar el último año "obstruyendo descaradamente la búsqueda de la verdad y la justicia tras la explosión del puerto de Beirut".A su vez, Human Rights Watch publicó un informe este 3 de agosto en que insiste en que las autoridades libanesas –incluido Hassan Diab y el presidente del país Michel Aoun– eran conscientes del riesgo que representaba el nitrato de amonio almacenado en el puerto de Beirut antes de su explosión, pero no tomaron medida alguna.La ONG considera que la explosión fue resultado de "décadas de mala administración y corrupción" en el puerto, y llama a la comunidad internacional a crear un grupo de investigación auspiciado por la ONU para esclarecer las circunstancias que rodean la tragedia, y además imponer sanciones contra los responsables.Como constató este 3 de agosto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo más importante es que el propio Gobierno libanés garantice "una investigación transparente, eficaz, exhaustiva e imparcial", así como el derecho de las víctimas a una indemnización.

