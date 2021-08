Los hermanos Gasol abandonan la selección española y las redes sociales se vuelcan en halagos

https://mundo.sputniknews.com/20210803/los-hermanos-gasol-abandonan-la-seleccion-espanola-y-las-redes-sociales-se-vuelcan-en-halagos-1114732752.html

Por un lado, los dos héroes del baloncesto español se marchan con un legado impresionante: entre ambos han ganado dos Mundiales, tres medallas olímpicas y otras ocho en los Europeos; pero por el otro se van de Tokio tras la derrota de la Selección en cuartos contra Estados Unidos."Ha sido una lástima no ganar estos cuartos", señalaba Pau tras el partido en Japón. "Estoy muy orgulloso del equipo y agradecido por volver a estar aquí. Después de lo que he pasado, eso ya es un éxito. Me habría gustado ganar a Estados Unidos, porque habría sido algo extraordinario, pero no hemos tenido esa poca de suerte que se necesita para poder parar", concluía el deportista. Su retirada de la Selección se conocía desde hace varias semanas y ahora tendrá que decidir si continúa jugando en el Barcelona. La de su hermano Marc llegó por sorpresa tras el partido de cuartos."Sí, también me bajo. Es el momento de que los jóvenes tomen el relevo y que tengan la experiencia de disfrutar, de sentir el orgullo que es esto. Es su momento. Es un momento de emociones y mucho esfuerzo. Son tantos años que no sé cómo definirlo", dijo el pívot de Sant Boi de Llobregat en la zona mixta del Saitama Arena en cuanto culminó el partido contra los estadounidenses.Los dos hermanos han hecho historia en el baloncesto español e internacional, pero también serán recordados por su generosidad en la cancha y sus valores humanos. Ninguno podía disimular su emoción, y no es para menos tras dos décadas de momentos inolvidables junto a sus compañeros más veteranos. Marc reconocía ante los medios en Tokio que es el momento de "bajar de la atracción a la que subimos hace muchos años. Hemos tenido una gran suerte, pero es el momento de dejar a la nueva generación que se suba, que disfrute y que tengan su propia experiencia".Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales han explotado en halagos a los Gasol, recordando sus méritos, sus triunfos y su valía para el equipo español. El seleccionador Sergio Scariolo ha sido uno de los primeros en despedirles públicamente y desearles lo mejor. El vestuario ha sido el escenario elegido por el técnico para reunir a todo el equipo y ovacionar a los hermanos: "Ha sido un momento inolvidable porque le he pedido a todos que se quedaran en ese momento justo", señalaba Scariolo.Y en Twitter quedaba reflejado en uno de los vídeos que ya se han hecho virales en esta red, su respeto a ambos jugadores: "Pau y Marc son un ejemplo. Solo puedo decir que ha sido un privilegio compartir con ellos tantas ocasiones, tantos meses y años".Scariolo no ha sido el único en reaccionar en las redes. Felipe Reyes, exjugador de la Selección y del Real Madrid, también ha tenido palabras de agradecimiento para sus excompañeros:"Honor y respeto. Tristes pero orgullosos de nuestra selección española. Pau, Marc… La Familia siempre os rendirá el tributo que merecéis. Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos… Juntos hemos vivido partidos históricos y momentos personales inolvidables. Muchísimas gracias por todo. ¡Sois leyendas!", escribía en su cuenta de Instagram.Amaya Valdemoro, considerada hasta la fecha la que fuera la mejor jugadora de baloncesto española de todos los tiempos, también ha tenido palabras de cariño para los dos hermanos catalanes: "Gracias por tanto", escribía en sus redes, junto a una fotografía de los protagonistas.Y junto a ellos, cientos de aficionados haciéndose eco de la noticia en las diferentes plataformas de internet. Entre ellos el famoso gamer y youtuber Ibai Llanos, que escribía en su cuenta de Twitter: "Acaban de confirmar los hermanos Gasol su retirada de la selección española. Qué auténtica lástima que haya tenido que ser así y qué jodidas son las despedidas".El propio Marc Gasol respondía a tanto cariño a través de su cuenta personal de Twitter donde ha subido varias fotografías con su hermano Pau y ha escrito una frase en inglés breve pero contundente: "That’s all folks!! (¡Esto es todo colegas!)" y el hastag #beerpapiOUT (El padre de la birra se marcha).

