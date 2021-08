https://mundo.sputniknews.com/20210803/los-alimentos-que-nunca-deberias-comer-con-el-estomago-vacio-1114736264.html

Los alimentos que nunca deberías comer con el estómago vacío

Los alimentos que nunca deberías comer con el estómago vacío

Si bien estos alimentos y bebidas son saludables en general, pueden ser peligrosos si se consumen con el estómago vacío. Una nutricionista explica cómo puedes... 03.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-03T12:57+0000

2021-08-03T12:57+0000

2021-08-03T13:01+0000

estilo de vida

comida

alimentación

bebida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1114736146_0:0:2528:1423_1920x0_80_0_0_17885381dca02ec21f317e03a29f88d0.png

El café puede dañar tu salud, y es que esta bebida vigorizante es capaz de suprimir el apetito. "Entonces, el desayuno parece innecesario, esto es lo que piensa nuestro organismo, pero no nuestro estómago", subraya la dietista y terapeuta Anna Beloúsova en un comentario a la cadena rusa Zvezda. La experta aconseja tomar café después del desayuno para no violar la dieta.También es necesario renunciar a los condimentos y salsas picantes, pues aumentan el riesgo de tener gastritis y úlceras pépticas.Tampoco se deberían tomar bebidas gaseosas, especialmente las azucaradas. La nutricionista advierte de que no solo provocan hipo y eructos excesivos, sino que también, al igual que las salsas, pueden causar gastritis y úlceras si se consumen a diario.En cuanto a los zumos de cítricos, es necesario tomarlos junto con la comida. La dietista recomienda usar una pajita para no dañar el esmalte de los dientes.

https://mundo.sputniknews.com/20210802/el-inesperado-efecto-secundario-que-tiene-el-aguacate-sobre-tus-musculos-1114702464.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

comida, alimentación, bebida