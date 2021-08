https://mundo.sputniknews.com/20210803/las-fuerzas-aeroespaciales-rusas-tendran-un-nuevo-misil-hipersonico-de-largo-alcance-1114743886.html

Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas tendrán un nuevo misil hipersónico de largo alcance

Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas tendrán un nuevo misil hipersónico de largo alcance

La aviación estratégica de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas podría recibir el futuro misil hipersónico de largo alcance X-95. El jefe de la Academia Militar... 03.08.2021, Sputnik Mundo

El alto cargo señaló que el dominio en la esfera aeroespacial es una condición indispensable para la conducción exitosa de las operaciones militares terrestres y navales. Y ese dominio, según él, se logra no solo mediante "la suficiencia de personal de combate cuantitativo y cualitativo para los aviones de combate y ataque, sino también mediante el uso de métodos efectivos de sus acciones".La información sobre la creación del misil hipersónico de largo alcance X-95 no había sido revelada hasta ahora. Los aviones rusos Tu-22, Tu-95 y Tu-160 están armados con los misiles de crucero de largo alcance X-101 (en el equipo nuclear X-102) y X-555, pero estos misiles no son hipersónicos.

