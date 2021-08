https://mundo.sputniknews.com/20210803/la-oea-de-organismo-interamericano-a-tentaculo-de-eeuu-1114754683.html

La OEA, de “organismo interamericano" a "tentáculo de EEUU"

La OEA, de “organismo interamericano" a "tentáculo de EEUU"

Mientras el organismo vuelve a solicitar investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, crecen las voces y las críticas de líderes regionales. 'En Órbita' consultó al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón.

La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, calificó la denuncia como "una gran farsa" y aseguró que el caso fue "armado artificialmente".Esta situación ocurre dentro de un contexto reciente donde el organismo ha sido criticado por varios presidentes de la región. El argentino, Alberto Fernández, sostuvo que la organización "tal como está, no sirve". Y la describió como un "escuadrón contra gobiernos populares" de Latinoamérica.Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso sustituir al organismo por otro que "no sea lacayo de nadie". Borón se refirió a estos dichos de los presidentes de la región.Según el politólogo argentino, "lo que decida el Secretario General [de la OEA, Luis Almagro] es una expresión de la política de Washington hacia América Latina. Es una institución muy desprestigiada, con una capacidad de influencia menor en la región. (...) La OEA está en un proceso de descomposición irreversible".El también sociólogo consideró que ante esta situación del organismo, "no pasará mucho tiempo antes de que varios países lo abandonen. (...) No me sorprendería que pudiera reanimarse la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], iniciativa de América Latina y el Caribe, excluyendo a EEUU".Borón también destacó el mecanismo de integración del Grupo de Puebla, inspirado por Fernández y AMLO. "Este es un momento de transición en el sistema interamericano", consideró.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la investigación en Brasil del Tribunal Superior Electoral al presidente Jair Bolsonaro por sus críticas al sistema de voto nacional. Y además un diálogo con el politólogo peruano Martín Manco sobre los nombramientos de los miembros del nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

