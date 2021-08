https://mundo.sputniknews.com/20210803/la-gente-es-muy-cruel-la-medida-contra-el-ciberacoso-de-una-nadadora-argentina-1114752551.html

"La gente es muy cruel": la medida contra el ciberacoso de una nadadora argentina

La joven promesa de la natación olímpica de Argentina, Delfina Pignatiello, decidió apartarse de las redes sociales luego de ser acosada en sus redes sociales... 03.08.2021, Sputnik Mundo

La necesidad de cuidar la salud mental de los deportistas de élite es uno de los grandes aprendizajes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La situación de la gimnasta estadounidense Simone Biles captó la mayoría de las portadas pero América Latina tiene algunos ejemplos de mujeres deportistas que se animan a decirle basta a las presiones indebidas.Una de ellas es la nadadora argentina Delfina Pignatiello, una joven de 21 años que llegó a la capital japonesa para hacer su debut olímpico en 800 metros libre y 1500 metros libre. Como varios de los deportistas de su generación, Pignatiello también tiene una intensa vida en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube o Twitch, donde solía realizar transmisiones en vivo o publicar fotografías sobre su vida.Pero conjugar su competencia deportiva con su alto perfil en redes se convirtió en un problema durante los Juegos Olímpicos de Tokio. A pesar de que la joven debutaba en el máximo escenario mundial y tendrá varias ediciones por delante, los resultados en las rondas clasificatorias de las dos categorías que disputó estuvieron lejos de lo esperado.Pignatiello culminó en último lugar en las carreras eliminatorias, tanto en 800 como en 1500 metros, con tiempos muy por debajo de su mejor marca, con la que logró el récord sudamericano en 2019.A pesar de los magros resultados, la joven argentino intentó dar un mensaje de optimismo a sus fanáticos. "Siempre se me da muy fácil dar el speech de 'luchen por sus sueños' cuando me va bien. Es muy fácil. Hoy, que no me está yendo bien, estoy muy segura de mis convicciones y les reitero: luchen por sus sueños que, en algún momento, se les va a dar", dijo entrevistada por el canal argentino TyC Sports.Sin embargo, muchos seguidores de sus perfiles en redes sociales parecieron no captar su mensaje positivo. En los días siguientes a las competencias, no fueron pocos los comentarios negativos que recibió ante sus publicaciones.El ciberacoso contra Delfina PignatielloVarios de los comentarios negativos tienen que ver con que la nadadora quedó envuelta en una polémica política antes de viajar hacia Tokio, luego de que tanto ella como su entrenador reclamaran públicamente que el Gobierno argentino habilitara los protocolos para que pudiera entrenar en piscinas olímpicas."Día por medio sueño con volver a entrenar. Quiero estar en los Juegos Olímpicos y para eso tengo que volver a entrenarme. Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord mundial de no nadar", había afirmado en junio de 2021, cuando incluso amenazó con no participar de los Juegos Olímpicos.Durante esos días, muchos internautas argentinos opositores al Gobierno viralizaron con indignación vídeos de la nadadora entrenando para los Juegos Olímpicos en la piscina de su casa, de dimensiones mucho menores que las reglamentarias.El acoso en varios de sus perfiles se incrementó luego de su derrota en Tokio. Apenas unos días después de la competencia, Pignatiello hizo un duro anuncio a través de la plataforma Discord.En historias de Instagram fue todavía más explícita: "La gente es muy muy cruel y por más que ignore, quiero cuidar mi mental health (salud mental) por sobre todo".Según consignó la agencia argentina Télam, Pignatiello cerró su perfil de Youtube —en el que superaba largamente los 70.000 suscriptores— y suspendió su cuenta de Twitch, en la que realizaba streamings para dialogar con sus seguidores. "Ya no hago más streams, gracias a los que me bancaron siempre", explicó.

