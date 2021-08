https://mundo.sputniknews.com/20210803/la-casa-de-kurt-cobain-es-declarada-patrimonio-cultural-en-eeuu--fotos-1114724448.html

La casa de Kurt Cobain es declarada patrimonio cultural en EEUU | Fotos

La casa de Kurt Cobain es declarada patrimonio cultural en EEUU | Fotos

La casa de infancia del cantante del grupo de culto Nirvana, Kurt Cobain, ha sido incluida en la lista de lugares de patrimonio histórico del estado de... 03.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-03T01:54+0000

2021-08-03T01:54+0000

2021-08-03T01:54+0000

estilo de vida

música

gente

kurt cobain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106347/79/1063477938_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f3e88b78fbdd8fa1c9544c48f9ad7b7c.jpg

El rey del grunge vivió en esta casa de 140 metros cuadrados, ubicada en la localidad de Aberdeen, entre 1968 y 1984 junto a sus padres, Donald y Wendy Cobain. Fue ahí donde dio sus primeros pasos musicales. En 2018, el edificio fue vendido por 225.000 dólares a Lee y Danielle Bacon, quienes llevaron a cabo una renovación del edificio, construido en 1923.Los Bacon tienen previsto recrear no solo el dormitorio de Cobain y la habitación en la que practicaba la guitarra en la década de 1970, sino todo el interior. Aunque las leyes del estado no permiten convertir la casa en un museo de tiempo completo, sí será posible realizar excursiones privadas en ella.Kurt Cobain, que se considera una de las personalidades más influyentes de la música rock, se quitó la vida en 1994, a los 27 años. En junio de 2020, la guitarra que tocó en la sesión de MTV Unplugged in New York se vendió por un precio récord de 6 millones de dólares.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, gente, kurt cobain