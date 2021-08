https://mundo.sputniknews.com/20210803/hallan-en-la-selva-africana-uno-de-los-camaleones-mas-raros-del-mundo-que-se-creia-extinto-1114751131.html

Hallan en la selva africana uno de los camaleones más raros del mundo que se creía extinto

Hallan en la selva africana uno de los camaleones más raros del mundo que se creía extinto

Un grupo de científicos sudafricanos ha descubierto que uno de los camaleones más raros del mundo, que se creía extinto debido a la deforestación masiva... 03.08.2021, Sputnik Mundo

Los investigadores descubrieron una población de camaleones pigmeos de Chapman (Rhampholeon chapmanorum) que sobrevive en pequeñas zonas de la selva tropical situada en el sur de Malawi, en el sureste de África.El equipo del Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI) y de los Museos de Malawi hizo el descubrimiento en 2016 cuando detectó al primer camaleón en el borde de un bosque.La especialista agregó que no pensaban que encontrarían otros ejemplares, pero al llegar al bosque se percataron de que habían muchos camaleones.Los camaleones pigmeos de Chapman solo crecen hasta alcanzar los 5,5 centímetros de largo y caminan por el suelo del bosque. Se camuflan haciendo coincidir su piel con el patrón de hojas muertas. Fueron descubiertos por primera vez en una selva menguante en las colinas de Malawi en 1992 y luego fueron liberados en un bosque a 95 kilómetros de distancia cerca de Mikundi, también en Malawi, para aumentar sus posibilidades de supervivencia, según el comunicado.El equipo comparó imágenes de satélite modernas del bosque de Malawi Hills con las que fueron tomadas en la década de 1980 y estimó que el bosque ha disminuido en un 80%.Los investigadores identificaron áreas donde los camaleones aún podrían vivir y los inspeccionaron caminando por los senderos del bosque de noche, cuando son más fáciles de detectar, utilizando antorchas.Encontraron 17 camaleones adultos en dos parcelas de bosque en las colinas de Malawi, y 21 camaleones adultos y 11 jóvenes en una zona cerca de Mikundi. Es posible que existan más camaleones en otras áreas del bosque que el equipo no pudo estudiar.Los investigadores tomaron pequeñas muestras de tejido de las colas de algunos de los camaleones adultos para analizar su ADN. Las secuencias genéticas de los camaleones de las tres áreas de bosque difieren mucho, lo que sugiere que se están aislando en sus zonas del bosque y no pueden viajar para reproducirse y compartir genes.Según ella, se necesitan acciones de conservación urgentes como la detención de la destrucción de los bosques y la recuperación del hábitat para promover la conectividad.Una gran parte del bosque de las colinas de Malawi ha sido talada y acondicionada para la agricultura. El equipo pide un plan de acción integral para preservar a los camaleones en peligro crítico de extinción.Los resultados del hallazgo fueron publicados en la revista Oryx — The International Journal of Conservation.

