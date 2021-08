https://mundo.sputniknews.com/20210803/florida-es-el-epicentro-de-la-nueva-ola-de-covid-19-que-azota-a-eeuu-1114739703.html

Florida es el epicentro de la nueva ola de COVID-19 que azota a EEUU

La Administración del presidente Joe Biden celebra que el 70% de los estadounidenses adultos ya han sido vacunados contra el COVID-19 un mes antes de lo... 03.08.2021, Sputnik Mundo

EEUU está cerca de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño ya que el 70% de los adultos de ese país han recibido al menos una dosis de la vacuna, indican los datos publicados el 2 de agosto por el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Sin embargo, en el sur del país los números no son tan buenos. En Florida, específicamente, solo un 49% de los mayores de 12 se ha vacunado y esa es una de las razones que han convertido a este estado en el epicentro del coronavirus en EEUU.El domingo se conoció que había 10.207 personas hospitalizadas por COVID-19 en el estado.La funcionaria explicó que a Florida le tomó 60 días alcanzar el anterior récord (10.179 hospitalizaciones) en julio de 2020, antes de que las vacunas estuvieran disponibles, mientras que ahora batió la marca en 27 días. Esto se debe a la propagación de la nueva cepa del virus bautizada como delta.Además, Mayhew explicó que a diferencia de los meses anteriores ahora es una población más joven la que está siendo hospitalizada.Más del 50% de los hospitalizados a causa de la COVID-19 en los últimos días tienen entre 25 y 55 años, algo “dramáticamente diferente de lo que vimos el año pasado”, y el 96 % son personas no vacunadas, dijo la funcionaria, según eluniverso.com.Las autoridades del estado exhortaron a todos los ciudadanos que aún no se han vacunado a que lo hagan.Según los datos de la universidad Johns Hopkins, Florida es el tercer estado de EEUU más afectado por número de casos y el cuarto en número de muertes. El país norteamericano sigue siendo el más afectado por la pandemia con más de 35 millones de contagiados y 613.000 muertos desde el 1 de marzo de 2020.

