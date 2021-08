https://mundo.sputniknews.com/20210803/experto-uruguayo-avala-tercera-dosis-contra-covid-19-que-sera-aplicada-desde-este-mes-1114759609.html

Experto uruguayo avala tercera dosis contra COVID-19 que será aplicada desde este mes

américa latina

uruguay

pfizer

vacuna contra coronavirus

La decisión del Gobierno de dar una tercera dosis, informada la semana pasada, "es un paso muy necesario", afirmó Savio a Sputnik, "que el país debe dar adelante ante la evidencia" que tiene Uruguay con sus "propios datos de que la inmunidad con Coronavac va disminuyendo gradualmente y por lo tanto debe ser reforzada de alguna manera".El Gobierno de Uruguay decidió aplicar una tercera dosis de Pfizer ante la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el grupo ad-hoc.En la mañana del martes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en Twitter: "Se abre la agenda para terceras dosis con Pfizer de la población vacunada con el esquema completo de Coronavac".Para estar habilitada para vacunarse la persona deberá haber pasado 90 días de completado el esquema de vacunación primario con Coronavac, informó el MSP en un comunicado.La agenda que se abrió el martes es para la población en general que haya recibido las dos dosis de Coronavac, pero los inmunodeprimidos (por ejemplo trasplantados y personas con VIH) ya pueden anotarse desde la semana pasada para obtener la tercera dosis, y la vacunación de refuerzo ya comenzó en ese grupo poblacional.Hasta el martes ya han recibido la dosis de "refuerzo" o tercera dosis 913 personas, según consta en la web monitor.uruguaysevacuna.gub.uy del MSP.El MSP aclaró en Twitter que aquellas personas inmunodeprimidas que hayan recibido el esquema completo de Pfizer o AstraZeneca recibirán una tercera dosis de vacuna Pfizer, mientras que los vacunados con Coronavac recibirán el esquema completo de Pfizer.El ministro de Salud, Daniel Salinas, defendió en rueda de prensa la aplicación de un refuerzo contra el COVID-19 al decir que "hay cantidad de uruguayos que han viajado a Miami (EEUU, sureste) y se han dado esta tercera dosis sin problema" e indicó que "ese cruce (entre Coronavac y Pfizer) es seguro, no es ninguna innovación", consigna el informativo televisivo Telemundo en su portal.Savio, coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología, aclaró que lo que hace Uruguay no es mezclar inmunizantes distintos sino vacunar nuevamente a personas que ya tienen un ciclo cumplido de inmunización con otra plataforma.Agregó que con la tercera dosis que aplica Uruguay no se está "hablando estrictamente de mezclar plataformas, cosa que es altamente posible, sino de un ciclo cumplido (con Coronavac) y uno nuevo que se abre (con Pfizer)".Variantes de preocupaciónSavio agregó que "el hecho de hacer un refuerzo con Pfizer es importante porque esas personas que ven caer su inmunidad con las vacunas de Coronavac volverán a un nivel de defensas suficiente como para sortear los desafíos que el país tiene, que son básicamente la introducción de variantes de preocupación como delta, como landa y como la sudafricana".El ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo el martes a la radio local Universal que Uruguay tiene 83 casos de delta, según un informe cerrado al 19 de julio, y que en total hay 129 infectados con variantes de preocupación, es decir que tienen mayor nivel de contagio.Agregó que los de delta son casos importados o intrafamiliares, ninguno de circulación comunitaria y no han requerido internación.Savio dijo a Sputnik que al bajar los infectados y "recuperar el hilo epidemiológico" los casos de las variantes de preocupación "están todos trazados, rastreados, aislados", pero no se puede "ignorar que delta está empezando a predominar en todo el mundo, cuando delta se introduce en un país, en 30 o 60 días, pasa a ser la cepa predominante".Actualmente hay 1,5 millones de personas en Uruguay que ya tienen las dos dosis de Coronavac.Uruguay comenzó la vacunación contra el COVID-19 el 1 de marzo pasado y hasta el martes inoculó a 2.245.854 personas con dos dosis, es decir el 63,39% de la población del país (3.543.025), informa el MSP en la web monitor.uruguaysevacuna.gub.uy.Actualmente en Uruguay hay 1.904 personas cursando la enfermedad COVID-19; desde que se detectaron los primeros casos en el país, el 13 de marzo de 2020, se han infectado con el nuevo coronavirus 381.715 y han fallecido por esta causa 5.972, según los datos del lunes del estatal Sistema Nacional de Emergencias.

