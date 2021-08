https://mundo.sputniknews.com/20210803/es-el-adn-la-clave-para-encontrar-el-amor-verdadero--1114755997.html

¿Es el ADN la clave para encontrar el amor verdadero?

La premisa de la serie 'The One' (Netflix) es utilizada por empresas que se basan en la compatibilidad genética para conectar parejas. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

En la serie The One una millonaria empresa garantiza a las personas encontrar al "amor verdadero" con solo enviar una muestra de ADN que luego se compara con otras millones registradas en la plataforma. Los participantes aseguran sentir una conexión inexplicable desde el primer encuentro, que perdura en el tiempo.Aunque los genes no pueden asegurar el éxito de una relación, sí pueden determinar un cierto grado de compatibilidad biológica que despierta la atracción inicial. En esto se basan las compañías que en la actualidad matchean personas de acuerdo a su ADN como GenePartner.El científico se refirió a algunos estudios que comprobaron esta relación entre la atracción mediante el olfato y la mayor diferencia en los genes HLA, tanto en humanos como en animales. A su vez, opinó sobre las apps basadas en la compatibilidad genética.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

