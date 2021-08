https://mundo.sputniknews.com/20210803/en-espana-vivir-en-madrid-o-barcelona-sale-mas-caro-1114739243.html

En España, vivir en Madrid o Barcelona sale más caro

BARCELONA (Sputnik) — Vivir en las dos mayores ciudades españolas no sale barato: el coste del día a día en Madrid y Barcelona fue en 2020 casi el 20% superior... 03.08.2021

Esta es una de las conclusiones del informe Un índice del coste de la vida en las ciudades españolas elaborado por el Banco de España, que recoge las importantes diferencias en el coste de la vida en función del lugar de residencia.Según el estudio, un ciudadano medio de Madrid y Barcelona necesita unos 1.200 euros para contar con el mismo poder adquisitivo del que disponen los residentes de otras conurbaciones de España con tan solo 1.000 euros.Si nos situamos en los extremos de los datos, el coste de vida en las dos ciudades más caras del país es un 31% superior al de la zona más barata de España, la conurbación formada por los municipios de Elda y Petrer en Valencia.En términos más generales, el coste de vivir en el percentil 75 de los precios más altos formado por ciudades como Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) o Burgos (Castilla y León) supone un 7% de coste adicional con respecto al percentil 25, por ejemplo Badajoz (Extremadura) o Albacete (Castilla-La Mancha).Estas diferencias se fueron acentuando durante los últimos años: en 2004 la disparidad más elevada era del 22% frente al 31% de 2020.Ciudades más grandes, menos asequiblesUno de los factores que influye en esta desigualdad, y que explica el elevado precio de vivir en grandes urbes como Madrid y Barcelona, es el tamaño de las ciudades en base al número de habitantes.Mientras que la población de la capital española sigue aumentando y se sitúa en los 3,2 millones de personas, la ciudad mediterránea alcanzó en 2020 el récord de 1,6 millones de ciudadanos, datos que no incluyen al área metropolitana circundante.Otro componente que explica la notable brecha de precios es el coste de la vivienda y el elevado precio de los alquileres con respecto al resto del país.Según el Banco de España, rentar un hogar en Madrid o Barcelona sale un 82% más caro que en la media de las otras ciudades.También se observan divergencias significativas en lo que valen algunos servicios como la hostelería o los sanitarios, ya que en su prestación tiene un peso muy importante los salarios que perciben sus trabajadores.Si bien la vida es más cara en Madrid o Barcelona, el informe revela que las dos metrópolis también ofrecen salarios promedio un 45% por encima de las otras áreas urbanas españolas en base a datos de 2018.No obstante, dicha diferencia se reduce hasta el 21% una vez que se ajustan los salarios por su poder de compra.Ser conscientes del coste de vidaLa información disponible sobre las diferencias en niveles de precios entre áreas geográficas de un mismo país sigue siendo muy escasa, según advierte el Banco de España en sus conclusiones.El estudio sobre la situación en España aborda el período entre 2004 y 2020, pero no incluye los datos de las regiones del País Vasco y Navarra por falta de datos sobre el precio de los alquileres.Según los expertos, las significativas diferencias observadas en España "hacen que sea aconsejable disponer de un índice del coste de la vida para las distintas regiones o municipios de un Estado".Este tipo de información no solo permite "hacer una valoración más precisa acerca de las diferencias territoriales en los niveles de bienestar" derivados de la disparidad de rentas, sino también "evaluar el impacto, a escala local o regional, sobre el bienestar de los ciudadanos de las políticas públicas".El informe del Banco de España demuestra que la vida en las grandes ciudades tiene beneficios e inconvenientes a nivel económico, aunque no incide en otros factores además del dinero que pueden influir en la calidad del día a día de las personas.

