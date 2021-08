https://mundo.sputniknews.com/20210803/diputado-venezolano-cabello-aconseja-a-presidentes-de-la-region-cuidarse-de-colombia-1114757076.html

Diputado venezolano Cabello aconseja a presidentes de la región cuidarse de Colombia

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Colombia es una amenaza para los presidentes de la región, advirtió el diputado y vicepresidente del gobernante Partido...

El diputado denunció que en Estados Unidos se entrenaron mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, y condenó que el mundo no se pronuncie al respecto."Estados Unidos entrenó a los mercenarios y el mundo no dice nada. Nada de lo ocurrió en Haití, puede ocurrir sin autorización del Gobierno de Estados Unidos", apuntó.Por ello, el diputado del PSUV dijo que el Gobierno se mantiene alerta ante posibles hechos de sabotaje que podrían registrarse en Venezuela."Nosotros enfrentando a opositores políticos normales, gente que es capaz de robarse el dinero de unos niños que van a ser operados, gente que es capaz de pedir bloqueo contra el país, después exigir que el país tenga las vacunas antes que cualquier otro país, inmorales, que no practican la política, practican es el terrorismo, nosotros estamos previendo cualquier actividad de sabotaje, de terrorismo", apuntó.En medio de constantes situaciones de tensión entre el Gobierno y la oposición, especialmente la representada por el dirigente Juan Guaidó, Venezuela se prepara para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre en las que serán electos 23 gobernadores, 335 alcaldes.En el marco de estos comicios, el PSUV realizará unas primarias el domingo 8 de agosto, en las que definirán cuáles de los candidatos se medirán en las elecciones bajo la representación de esa organización política.Elecciones en VenezuelaLos miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) deben permanecer juntos de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre, aún cuando algunos sean seleccionados en las primarias y otros no, dijo el vicepresidente de esta organización, Diosdado Cabello.El también diputado a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría oficialista) recordó que para las primarias internas del PSUV estarán habilitados 5.108 centros de votación en todo el país.Por otra parte, recordó que en el proceso de este domingo podrán participar incluso quienes no formen parte de la organización política de Gobierno, y solo es necesario que se encuentren en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE)."Esta primaria está abierta a todo el registro electoral, cualquier venezolano que, sin estar registrado en el PSUV, puede hacerlo sin ningún inconveniente", agregó.Quienes no resulten electos este domingo como candidatos, destacó Cabello, deberán incorporarse a la campaña del que resultó seleccionado."Es una campaña entre chavistas, por lo que no debe ocurrir ningún hecho lamentable, estamos listos para este gran compromiso", añadió.Los venezolanos acudirán a las urnas en noviembre para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, en medio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

