COI descarta que Juegos de Tokio repercutan en el sistema sanitario de Japón

"Solo una cama ha sido ocupada por el paciente que tenía que ver con la Olimpiada. E incluso si no una, casi no usamos el sistema sanitario de Japón", dijo a la pregunta de un periodista nipón de si es apropiado celebrar los JJOO mientras que la mitad de los habitantes de Tokio, según sus datos, no pueden recibir la asistencia médica a tiempo.