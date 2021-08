https://mundo.sputniknews.com/20210803/alex-rodriguez-vuelve-a-las-andadas-lo-pillan-en-europa-con-una-despampanante-rubia--1114723442.html

Alex Rodriguez vuelve a las andadas: lo pillan en Europa con una despampanante rubia

Alex Rodriguez vuelve a las andadas: lo pillan en Europa con una despampanante rubia

El exbeisbolista Alex Rodriguez tiene un par de semanas paseando por el Mediterráneo y, a pesar de que ha sido visto con varias mujeres, una despampanante... 03.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-03T01:44+0000

2021-08-03T01:44+0000

2021-08-03T01:44+0000

estilo de vida

alex rodriguez

gente

jennifer lopez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1114724065_0:194:1080:802_1920x0_80_0_0_8a38690ec1e3033203edd67fdd143a9b.jpg

El ex de Jennifer Lopez no perdió tiempo en lamentaciones tras el fin de su compromiso con la cantante. El empresario decidió tomar a un par de amigos, un yate de tres cubiertas y zarpar para disfrutar de la costa francesa, italiana, española y hasta de Mónaco.Los periodistas han podido ver a varias mujeres en la cubierta del barco, pero ninguna que haga pensar que A-Rod superó su ruptura con la diva del Bronx. Sin embargo, eso ha cambiado con la aparición de Melanie Collins, una periodista deportiva de CBS, especializada en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).Los rumores no tardaron en aparecer, pese a que ninguno de los dos ha confirmado la relación. La despampanante rubia de 35 años se encontraba en la celebración del cumpleaños de Rodriguez, quien cumplió 46 este 27 de julio.Por su parte, un amigo del pelotero comentó a la revista People que "Alex está soltero y divirtiéndose. La está pasando de maravilla"."Me siento tan agradecido hoy, no solo por estar celebrando mi gran día al lado de mis amigos increíbles y mi familia en este viaje mágico, pero por todos los buenos deseos y apoyo de todos ustedes. No podría pedir nada más. Gracias a todos. Por unos 365 días saludables, felices y significativos para todos", señaló el exbeibolista en su cuenta de Instagram.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alex rodriguez, gente, jennifer lopez