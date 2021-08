https://mundo.sputniknews.com/20210803/alemania-juega-con-fuego-el-dragon-chino-podria-quemarla-1114749288.html

Alemania juega con fuego: el dragón chino podría quemarla

Alemania juega con fuego: el dragón chino podría quemarla

Alemania envía un buque de guerra al mar de China Meridional, algo que Pekín podría interpretar como una provocación. En tanto, el presidente de la Asamblea... 03.08.2021

Alemania juega con fuego: el dragón chino podría quemarla

Alemania provoca al dragónAlemania ingresa a la lista de países que le buscan las cosquillas a China, sumándose así a EEUU y a Reino Unido. Y es que este lunes, Alemania envió una fragata al disputado mar de China Meridional, algo que hace por primera vez en 20 años, lo que es más que sintomático.Por si no quedaban claras las intenciones del país germano, allí están las palabas de la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, para refrendarlo: en la ceremonia de despedida de la fragata Bayern, manifestó que el envío de este buque busca defender los valores e intereses de Berlín y de sus socios y aliados, aduciendo que esta 'misión' se lleva a cabo según las normas comerciales internacionales.En este contexto, el pasado 23 de julio el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró que Pekín se opone "firmemente" a la "práctica de flexionar músculos" en torno a su país, lo que socava la soberanía y su seguridad del país, y sabotea la paz y la estabilidad regionales. Hizo estas declaraciones después de que el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo japonés, Nobuo Kishi, anunciara que el Reino Unido desplegaría de forma permanente dos buques de guerra en aguas del Indo-Pacífico.China ha venido alertando que podría tomar represalias si siguen echando leña al fuego enviando buques de guerra al mar de la China Meridional para tensar la región. Y eso es precisamente lo que está haciendo ahora Alemania.Raisi, presidente de IránSeyed Ebrahim Raisi ha recibido los poderes de presidente de Irán de parte del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Tras haber ganado las elecciones del pasado 16 de junio con el 62% de los sufragios, le esperan muchos retos, como "el desarrollo del pueblo iraní", según indicó Jamenei."Hoy, nuestro querido país […] está listo para dar un salto en todos los ámbitos. El país necesita una gestión competente, enérgica, inteligente y valiente que pueda organizar las capacidades manifiestas y ocultas de la nación, en particular las de los jóvenes", dice el comunicado de Jamenei.Para el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, "esta es una situación que viene a consolidar un movimiento y un modelo revolucionario, que se estableció desde la llegada de [el ayatolá Ruhollah Musavi] Jomeiní a la república islámica de Irán, en un momento en que la situación es muy complicada a nivel internacional y que requería nuevas formulaciones y nuevas acciones".Sanciones de EEUU y la UE contra NicaraguaLa Unión Europea ha impuesto nuevas medidas coercitivas unilaterales contra ocho altos funcionarios de Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Con esta nueva lista, ya son catorce los sancionados.El bloque europeo los acusa de violar los derechos humanos de los nicaragüenses y tomar acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho de su país.Estas sanciones establecen la inmovilización en territorio europeo de sus bienes, prohíbe a ciudadanos y empresas del bloque europeo poner fondos a su disposición y, además, prohíbe a los sancionados viajar, ingresar o transitar por el territorio europeo.Sin embargo, el presidente del parlamento nicaragüense asegura que no tiene ningún activo en Europa ni le interesa transitar por estos países y sostiene que el objetivo de estas sanciones es provocar terror."Están equivocados los yankees y estos colonizadores. Nosotros no tenemos ningún activo en Europa ni queremos tenerlo. Ellos lo que buscan con estas medidas es meter terror y demostrar que están en contra de una revolución y de un pueblo que viene avanzando hacia su definitiva independencia", asegura Porras.Por su parte, uno de los eurodiputados que apoyó estas sanciones, José Ramón Bauzá, aseguró que "Europa se va a convertir en una pesadilla del régimen" nicaragüense."Europa ha sido una pesadilla para Latinoamérica desde que vinieron los colonizadores europeos, españoles, británicos a asesinar a nuestros pueblos originarios. De tal forma que estas sanciones que nos imponen es por defender los derechos de los nicaragüenses, porque nosotros lo que hemos hecho es darles educación, salud, alimentación. Nosotros tenemos los índices de analfabetismo más bajo de toda Latinoamérica, tenemos una educación gratuita y de calidad, garantizamos derechos humanos como la salud. Este país tiene un sistema de salud de alto nivel y totalmente gratuito, de calidad. Defendemos el derecho humano a la alimentación, a la soberanía alimentaria. Entonces lo que están sancionando estos colonialistas son las acciones que tomamos en favor de los derechos humanos de todos los nicaragüenses", insiste Porras.Venezuela denuncia que la UE se coloca al margen del Derecho Internacional con la imposición de sanciones a NicaraguaA través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza divulgó un comunicado con el que Venezuela expresa su solidaridad con Nicaragua ante las nuevas sanciones que impuso la Unión Europea contra ocho altos cargos nicaragüenses por supuestamente violar los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano."La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión dirigida desde la Unión Europea contra el Gobierno y las instituciones democráticas de Nicaragua al pretender imponer medidas coercitivas unilaterales a altos funcionarios del Estado, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal general Ana Julia Guido, los comisionados generales de la Policía Nacional, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle, el comandante Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de Asuntos Económicos, y Juan Carlos Ortega Murillo, director del canal 8", dice el comunicado.La cancillería venezolana denuncia que "con esta decisión, la Unión Europea se coloca nuevamente al margen del Derecho Internacional y de todas las normas internacionales de convivencia pacífica, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y se alinea nuevamente a la práctica de seguidismo a las políticas de intervención de Estados Unidos, que continúa su acción injerencista contra el pueblo nicaragüense, presionando a Gobiernos e instituciones internacionales para que cumplan sus designios".México no podrá enjuiciar a expresidentesLa posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexicanos que gobernaron desde 1988 hasta 2018 no será posible tras la poca participación que tuvo la consulta popular del pasado domingo, 1 de agosto.Aunque la mayoría de los que votaron se decantaron por la opción del Sí, la baja participación impidió que la decisión fuera vinculante porque para lograrlo se necesitaba la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, y tan solo un 7% acudió a votar.Según explica el periodista mexicano Luis Hernández Navarro, la baja participación tendría varias explicaciones."Primero, la pregunta que fue formulada por la Suprema Corte nunca dijo explícitamente que se iban a juzgar a los expresidentes, por lo contrario, hizo una redacción bastante ambigua que habló sobre investigar el pasado, tomar las medidas conducentes, etc. Entonces, en la papeleta nunca apareció tal cosa. Ese es el primer problema. El segundo problema es que alrededor de la consulta, el mismo presidente, que es una referencia para sus seguidores, mandó señales confusas en el sentido que dijo que no iba a participar, luego dijo que sí pero que iba a votar que no porque había que hacer borrón y cuenta nueva. No hubo, pues, el estímulo que significa una directriz clara de qué hacer", explica Hernández Navarro.A pesar de la baja participación, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la consulta como un "triunfo" porque "es el inicio formal, legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa". Y aunque Hernández Navarro coincide que la realización de la consulta fue "una buena noticia", también considera que los resultados deberían llevar a una reflexión profunda dentro del Gobierno y del partido Morena."El número de los que fuimos a votar fue muy bajo, el 7% del padrón electoral. Estamos hablando de que en 2018 López Obrador llegó a la presidencia con 30.000.0000 de votos y en las pasadas elecciones, junto con sus aliados, tuvo alrededor de 21.000.000, ahora solo participaron 7.000.000. Ese es el voto duro del partido Morena. Es una situación muy preocupante por cómo ha venido perdiendo fuerza, adhesiones, simpatías, etc", reflexiona Hernández Navarro.Ahora, el próximo "desafío", informó el presidente López Obrador será realizar un referéndum revocatorio para determinar si se queda o no en la presidencia.Valeri Karpin, nuevo seleccionador de RusiaEl legendario futbolista soviético y ruso Valeri Karpin, de 52 años, quien supo dejar huella en la liga española, es el nuevo seleccionador de Rusia. El nombramiento de Karpin al frente de la selección rusa se produjo tras la dimisión de Stanislav Cherchésov, bajo cuyo mando el conjunto nacional fracasó en la reciente Eurocopa 2020.El contrato de Valeri Gueórgievich Karpin como técnico de la selección es de medio año, hasta el 31 de diciembre de 2021, con opción a prórroga. En la rueda de prensa de su presentación, el presidente de la Unión de Fútbol de Rusia [Federación], Alexandr Diukov, dijo:"Valeri Guéorgievich no necesita una presentación especial: ustedes lo conocen muy bien. Ha sido uno de los mejores futbolistas de su generación, ha jugado con éxito, tanto en clubes rusos como en el extranjero, ha sido uno de los líderes de la selección nacional de Rusia, su capitán, y ha participado en importantes torneos internacionales".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

