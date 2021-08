https://mundo.sputniknews.com/20210802/un-tsunami-en-espana-la-ciencia-avala-la-posibilidad-y-aconseja-reevaluar-el-asunto-con-urgencia-1114697245.html

¿Un tsunami en España? La ciencia avala la posibilidad y aconseja reevaluar el asunto "con urgencia"

Un estudio realizado por investigadores del CSIC ha logrado llegar a un hallazgo sorprendente después de analizar las causas del terremoto de Lisboa ocurrido... 02.08.2021, Sputnik Mundo

En España no es muy frecuente ver tsunamis en sus litorales, pero haberlos, los ha habido. En total, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se han producido varios tsunamis en costas españolas, el último en 2003. No obstante, sin lugar a dudas, el que mayor impacto causó en la península ibérica fue el tsunami acontecido en Portugal a mediados del siglo XVIII, cuyo impacto llegó hasta España y cuya intensidad está clasificada como la más alta del listado ofrecido por el IGN.Con el paso del tiempo se han estudiado las posibles causas que originaron ese seísmo (la mayoría de ellos proponían fuentes tectónicas alternativas), pero hasta ahora no se había reproducido la magnitud del terremoto ni las dimensiones del tsunami.Científicos del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona, que pertenece al área de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han logrado determinar las causas que provocaron el terremoto de 1755. Según sus conclusiones fue una falla inversa localizada en el suroeste de la península Ibérica lo que provocó el seísmo.Asimismo, el estudio ha podido deducir que en la actualidad existen "fallas activas similares a la que ocasionó el terremoto de 1755" que podrían desencadenar en la costa española terremotos con "posibles efectos mayores de lo que se pensaba hasta ahora". Por ello, los investigadores del estudio concluyen que el peligro sísmico y de tsunamis asociados a estas estructuras "debería ser reevaluado con urgencia".En 1755, un tsunami sacudió las tierras lisboetas. El fuerte temblor se sintió en toda la península ibérica, así como en algunas zonas de Francia e Italia, llegando incluso hasta Hamburgo. Se cobró la vida de miles de víctimas en Portugal, España y norte de África y causó daños económicos muy elevados. Por ello, se considera uno de los eventos naturales más destructivos de la historia de Europa.

