https://mundo.sputniknews.com/20210802/un-historico-gp-de-hungria-accidente-en-masa-primera-victoria-de-ocon-y-un-vettel-descalificado-1114687547.html

Un histórico GP de Hungría: accidente en masa, primera victoria de Ocon y un Vettel descalificado

Un histórico GP de Hungría: accidente en masa, primera victoria de Ocon y un Vettel descalificado

Si las carreras de Fórmula 1 pudieran ser calificadas basándose en la locura que ocurrió durante el evento, el Gran Premio de Hungría definitivamente se... 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T01:31+0000

2021-08-02T01:31+0000

2021-08-02T01:57+0000

estilo de vida

fórmula 1

deportes

lewis hamilton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1114687522_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_69bbe90b59e5d39f366d09bb8c594fe3.jpg

Al igual que en todas las carreras automovilísticas, el dato más importante es el vencedor, que en esta ocasión ha sido el francés Esteban Ocon del equipo Alpine, conocido antes como Renault. Esta ha sido la primera victoria de este calibre para el piloto de 24 años, que se ha unido al prestigioso club de 111 ganadores de grandes premios.Este también ha sido el primer triunfo para el equipo desde 2008, cuando el asturiano Fernando Alonso, que en esta temporada volvió al equipo, ganó el GP de Japón.El caos generado por Valtteri Botas en la primera vuelta de esta lluviosa carrera ha sido probablemente uno de los factores que ayudaron al joven francés. Y no es para menos: en la primera curva una serie de choques dejó fuera de combate a muchos de los favoritos, incluidos el propio Botas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin).El segundo en cruzar la meta ha sido el veterano Sebastian Vettel del equipo Aston Martin, seguido por el británico Lewis Hamilton de Mercedes. Sin embargo, horas después, el alemán quedó descalificado porque no ha sido posible extraer una muestra de un litro de carburante de su depósito después de la carrera.De tal modo, la impresionante remontada de Hamilton se hizo incluso más impresionante. El actual campeón del mundo realizó una remontada desde la 14ª plaza en la vuelta 5 hasta la tercera al final, seguido por Alonso, que durante muchas vueltas hizo todo lo posible por retener al británico y dar una oportunidad de victoria a su compañero de equipo.Solo fue entre las vueltas 67 y 70 cuando el asturiano, campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, fue adelantado por Hamilton. Pero ya sería demasiado parte para que este último pudiera alcanzar a Ocon y Vettel. Tras la descalificación del alemán, el tercer peldaño del podio fue para el español Carlos Sainz, del equipo Ferrari.Aunque Hamilton no llegó a ganar en la carrera, acabó ganando el liderazgo en la clasificación del Mundial, ya que el líder anterior, Max Verstappen (Red Bull), también fue implicado en el accidente de la primera vuelta y acabó décimo en la carrera. Ahora, Hamilton está ocho puntos por delante del neerlandés, que tendrá la oportunidad de reclamar su liderazgo a finales de agosto en el GP de Bélgica, en el legendario circuito de Spa-Francorchamps.Quizás para esta carrera el británico tenga tiempo de recuperarse por completo de las secuelas del COVID-19 que superó a finales de 2020. Aunque pasaron meses desde entonces, sigue habiendo indicios claros de que podría estar sufriendo un posible "COVID persistente".Así, se le veía aturdido a Hamilton cuando salía de su monoplaza al final de la épica carrera y parecía que tenía dificultades para mantenerse en pie.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fórmula 1, deportes, lewis hamilton