"Merecía pararme en esa línea de largada": la historia de superación de una atleta uruguaya

La atleta uruguaya María Pía Fernández tenía todo para hacer un gran papel en Tokio 2020 pero una lesión hizo que sus médicos le aconsejaran no presentarse... 02.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

deportes

uruguay

atletismo

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

Los Juegos Olímpicos regalan infinidad de imágenes de gloria y éxito, de deportistas alcanzando la cima del mundo y entrando en la historia grande del deporte mundial. Pero también tienen de las otras: las de deportistas que hacen hasta el último esfuerzo aun sabiendo que no saldrán en las primeras planas.Una de esas historias es la de la atleta uruguaya María Pía Fernández, que el 1 de agosto debutó en los Juegos Olímpicos en la serie eliminatoria número 2 de la competencia de 1500 metros femenino. Los uruguayos esperaban con ansías la competencia de Fernández, que sería la última deportista de ese país en debutar en Tokio 2020.Pero algo sucedió apenas unas horas antes de la competencia. Fernández reveló en sus redes sociales que su estado estaba lejos de ser el ideal para afrontar una competencia que clasificaría a las seis primeras corredoras hacia la siguiente fase."Normalmente un día previo a un gran campeonato estaría posteando una linda foto, con una frase motivadora… Hoy con mi corazón y sueños rotos, solo me queda agradecer a todos por el apoyo", escribió en su cuenta de Twitter.La razón de la preocupación de Fernández era que, el jueves previo a la competencia, sufrió una seria lesión que, con seguridad, la haría perderse el tan ansiado debut olímpico."El jueves, haciendo el último entrenamiento, sentí un fuerte pinchazo. Cuando me fui de la pista ya me di cuenta de que me había roto. Luego, ecografía y resonancia mediante, me dijeron que tenía una lesión y se me vino el mundo abajo", contó la atleta, entrevistada en la zona mixta por el periodista uruguayo Andrés Cottini.En efecto, los médicos confirmaron a Fernández que había sufrido una distensión de 9 milímetros en los gemelos de la pierna derecha. Producto de la seriedad de la lesión y las pocas horas que restaban antes de la competencia, los médicos aconsejaron que desistiera de participar de la carrera.Pero la uruguaya estaba lejos de aceptar ese camino. "Me dijeron que me resignara a largar y los que me conocen saben que para mí eso es imposible. Di todo, aunque solo fuese un 10% de mí", añadió.Fernández decidió presentarse a correr aun estando lesionada y sabedora de que no podría pasar de la última posición entre las 15 corredoras de la llave. Su objetivo era no perder la oportunidad de pararse en la línea de largada en sus primeros Juegos Olímpicos, aunque tuviera que hacerlo con un vendaje en su pierna derecha.La uruguaya hizo un tiempo de 4:59 minutos, un tiempo que la dejó muy relegada con respecto a sus contrincantes pero que valió un triunfo para ella y el resto de los uruguayos.Con 26 años, es muy probable que Fernández tenga revancha en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de su contratiempo en Tokio, la uruguaya sabe lo que es el éxito en las carreras de 1.500 y 3.000 metros, ya que ha sido campeona sudamericana de 1.500 metros en el Sudamericano de Lima de 2019 y medalla de plata en el Sudamericano de Guayaquil 2021.

uruguay

deportes, uruguay, atletismo, juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020