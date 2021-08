https://mundo.sputniknews.com/20210802/maestros-de-ecuador-continuan-protestas-en-demanda-de-vigencia-de-nueva-ley-de-educacion-1114715295.html

Maestros de Ecuador continúan protestas en demanda de vigencia de nueva Ley de Educación

QUITO (Sputnik) — Maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE), el mayor sindicato de docentes de Ecuador, protestaron en cuatro ciudades del... 02.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

educación

protestas

Las movilizaciones se registraron en la capital Quito (norte), Guayaquil (oeste), Santo Domingo de los Tsáchilas (oeste), Portoviejo (oeste) y Latacunga (centro).En Quito, los manifestantes se congregaron en los exteriores de la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el centro-norte de la ciudad, en donde se registraron forcejeos con personal de la Policía, en el intento de varios maestros por avanzar hacia el centro histórico de la ciudad, sede del Palacio de Gobierno."Estamos convencidos, la lucha es el camino", "Únete pueblo, únete a luchar para que tus hijos puedan estudiar", coreaban los manifestantes.En la mañana, un grupo de manifestantes quemaron y bloquearon durante dos horas el denominado puente de la Unidad Nacional, el cual conecta la ciudad de Guayaquil (oeste)con los cantones Durán y Samborondón, en la provincia del Guayas (oeste).La vía entre las ciudades de Santo Domingo y Quevedo (oeste) también fue cerrada durante una hora, interrumpiendo el tránsito vehicular.De forma similar, docentes y estudiantes en la ciudad de Latacunga (centro) amenazaron con bloquear una carretera del centro del país.Este lunes, la denominada Mesa de Concertación convocada por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para encontrar soluciones al problema de los maestros presentó un documento con varios acuerdos alcanzados en reuniones realizadas los días 28, 29 y 30 de agosto.Esa mesa está constituida por representantes de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y de la UNE.El Ejecutivo fue invitado a participar en las mesas, pero no envió delegados.La UNE se comprometió a evitar que se sumen más personas a la huelga de hambre, hasta el próximo 16 de agosto, sin embargo, la organización se reservó el derecho a revisar esta decisión.Buscan solucionLa Asamblea dijo que invitará a los representantes en Ecuador de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) así como de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) a sumarse a las mesas de diálogo para hallar una solución.La Legislatura también reiteró el llamado al Ejecutivo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para que envíen a sus delegados a las nuevas reuniones, dado que no asistieron la semana anterior.Entre otros aspectos, la ley dispone el incremento de la remuneración básica mensual de los docentes de 800 dólares a 1.000 dólares y la reincorporación de maestros que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria.También recoge avances significativos en derechos para los niños, niñas y adolescentes, entre ellos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que abusadores sexuales no queden en la impunidad, y que se dedique el 6% del Producto Interno Bruto para la educación.Pese a que la normativa fue aprobada en abril por la anterior Asamblea, en mayo la Corte Constitucional (CC) aprobó una medida cautelar que impide su vigencia hasta que se resuelva una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el IESS.

ecuador

2021

ecuador, educación, protestas