Johnny Depp gana una demanda contra Amber Heard pero la pelea judicial está lejos de su fin

Johnny Depp gana una demanda contra Amber Heard pero la pelea judicial está lejos de su fin

Un juez de Nueva York ordenó que la organización sin fines de lucro Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presente los documentos que probarían dicha donación por parte de la actriz.En 2016, Heard —que también es embajadora de la ACLU— prometió dividir los siete millones de dólares que recibió tras divorciarse de Depp entre dicha organización y el Hospital Infantil de Los Ángeles.No obstante, los abogados del famoso actor se muestran convencidos de que la actriz podría haberse apropiado de la mayor parte de ese dinero, y es que la ACLU se negó a entregar los documentos que comprobaran las donaciones. La defensa de Depp califica la promesa de "una mentira calculada y manipulativa" que tiene por objeto "inclinar la balanza" a favor de la mujer.La propia actriz afirma que "no ha sido deshonesta", y es que, según el acuerdo, tiene el derecho de realizar donaciones a lo largo de diez años. En enero, se informó de que había donado 100.000 dólares al Hospital Infantil. Por su parte, "la ACLU no ha podido demostrar que la información solicitada sea completamente irrelevante", se lee en la decisión del juez.La defensa de la estrella de Piratas del Caribe puede utilizar esta información en las próximas sesiones judiciales. En 2020, Depp demandó por difamación al tabloide británico The Sun por una serie de artículos publicados en 2018 en los que fue calificado de "maltratador de esposas". Sin embargo, en ese entonces, perdió el pleito legal: el Tribunal Superior de Londres se negó a otorgarle una compensación por el daño a su reputación. Y en EEUU, presentó una demanda contra el periódico The Washington Post luego de la publicación de una columna de Amber Heard en la que reveló que había sido víctima de violencia doméstica, aunque no mencionó el nombre del abusador.Amber Heard se casó con Johnny Depp en febrero de 2015 después de un noviazgo de tres años. A finales de la primavera de 2016, la estrella de Aquaman empezó los trámites de divorcio que finalizaron en enero de 2017. La actriz acusó a Depp de maltrato físico y psicológico. El propio actor rechaza todas las acusaciones, aunque reconoce tener problemas con las drogas.

