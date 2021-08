https://mundo.sputniknews.com/20210802/europa-asesinato-de-las-libertades-fundamentales-1114711478.html

Europa: ¿asesinato de las libertades fundamentales?

Europa: ¿asesinato de las libertades fundamentales?

Las protestas de los ciudadanos europeos contra el pase sanitario son cada vez más fuertes.

Europa: ¿asesinato de las libertades fundamentales? Europa: ¿asesinato de las libertades fundamentales?

Europa: ¿camina por el filo entre democracia y autoritarismo?Las movilizaciones de ciudadanos europeos por entender que se están violando algunos de sus derechos fundamentales, y que podría constituir una violación a la Constitución en algunos de los casos, son cada vez más fuertes y todo parece indicar que esto está lejos de terminar.En este sentido, en Francia y por tercer sábado consecutivo, las protestas reunieron a miles de personas en el país galo contra las medidas adoptadas por el presidente, Emmanuel Macron: se habla de unas 200 mil personas que se han lanzado a las calles para protestar contra una medida a la que se le reconoce un punto de partida, y fue el pasado 12 de julio cuando el inquilino del Elíseo lanzó un mensaje a la población, mezcla de aviso y amenaza.Este fin de semana, en París unas 15 mil personas protestaron al grito de "libertad, libertad". También en Suiza hubo manifestaciones: en Lucerna, más de 4000 personas marcharon contra la vacunación y las restricciones, y en Ginebra unas mil personas marcharon con carteles en los que se podía leer "No a la dictadura sanitaria". Mientras, en Roma, la se sumaron dos protestas, una organizada por grupos políticos y otra, por propietarios de bares y restaurantes.Mientras, este domingo el centro de Berlín se convirtió en escenario de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes anti restricciones con al menos 600 personas detenidas. Miles de ciudadanos marcharon por la capital alemana para protestar contra las medidas aprobadas por el Gobierno para enfrentar a la variante Delta del coronavirus. Alemania suavizó muchas de sus medidas en mayo. Aun así, muchas actividades, como cenar en restaurantes o alojarse en un hotel, requieren un certificado que demuestre que la persona está totalmente vacunada, se ha recuperado del virus o ha dado negativo en un test reciente de coronavirus.El "caso Navalni": Inteligencia rusa revela una nueva versiónEl bloguero opositor ruso Alexéi Navalni cumple condena tras ser acusado en febrero pasado por la Justicia rusa que dictaminó que había violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional e hizo efectiva una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel, por fraude y blanqueo, dictada en su contra en 2014.Navalni fue detenido en enero pasado a su regreso a Rusia desde Alemania, donde recibió tratamiento tras un supuesto envenenamiento con una sustancia de acción neuroparalizante en la ciudad rusa de Tomsk en agosto pasado. En tanto, Occidente sigue fiel a su postura solidaria en el "caso Navalni": "fue envenenado por los servicios secretos rusos con la sustancia neuroparalizante Novichok por orden del presidente Vladímir Putin". Entonces, impone más y más sanciones a Moscú y exige su liberación inmediata e incondicional a quien considera "líder de la oposición rusa", cuando Navalni no reúne un apoyo mayor al 5% entre los rusos.El caso Navalni sale nuevamente a la superficie tras unas declaraciones que hizo el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia [SVR, por sus siglas en ruso], Serguéi Narishkin, al programa Soloviov Live en el canal YouTube del conocido periodista del canal federal Rossiya Vladímir Soloviov: reveló nuevos datos relacionados con el presunto envenenamiento."Hemos recibido una información fidedigna y comprobada de que en uno de los países europeos tuvo lugar una reunión que contó con la participación de los servicios secretos, los llamados fondos, las organizaciones no gubernamentales, así como diferentes estructuras gubernamentales, en la que se debatió con toda la seriedad el tema de cómo respaldar los movimientos de protesta en Rusia que prácticamente estuvieron a punto de desaparecer. Y con toda la seriedad se planteó la conveniencia de hallar unos sacrificios sagrados y mejor sería que fuese uno de los líderes del movimiento de protesta. No afirmo nada, pero se puede trazar unos paralelos", dijo el jefe del SVR.Juegos Olímpicos Tokio 2020Ha arrancado la semana final de los Juegos Olímpicos de Tokio, evento que pasará a la historia como la Olimpíada más rara por celebrarse en condiciones de una pandemia que estableció sus "reglas de juego" para los 205 equipos nacionales que compiten en Japón desde el pasado 23 de julio.Si echamos un vistazo al medallero, podemos observar un panorama esperado ya que quienes se perfilaban como favoritos confirman esta condición. Hasta la fecha China es el líder del medallero general con 29 medallas de oro en su haber, más 17 de plata y 16 de bronce. Le sigue EEUU que obtuvo 22 preseas de oro, 25 de plata y 17 de bronce. En la tercera posición se encuentra el equipo anfitrión, Japón, que ha ganado 17 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Australia se encuentra en la cuarta posición con 14 medallas de oro, 4 de plata y 15 de bronce.El equipo de Rusia, que actúa en los Juegos de Tokio como ROC, la delegación del Comité Olímpico Ruso, descendió a la quinta posición con 12 preseas de oro, 21 de plata y 17 de bronce, un total de 40. En lo que queda hasta el fin de los Juegos, Rusia espera mejorar su posición en el medallero general y al menos repetir el resultado de Rio de Janeiro 2016, donde ganó un total de 56 medallas: 19 de oro, 18 de plata y 19 de bronce, lo que le permitió terminar como cuarta potencia olímpica, por detrás de EEUU, Reino Unido y China.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

