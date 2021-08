https://mundo.sputniknews.com/20210802/el-musico-venezolano-danny-ocean-los-artistas-trabajamos-muy-duro-no-siempre-estamos-en-fiestas-1114606404.html

El músico venezolano Danny Ocean: "Los artistas trabajamos muy duro, no siempre estamos en fiestas"

Danny Ocean es un músico imparable. Comenzó, como él mismo reconoce en esta entrevista para nuestro programa 'Sin Tapujos', robándole las guitarras a su padre... 02.08.2021, Sputnik Mundo

Estudió en el conservatorio, aunque asegura que no le gustaba "porque era muy rígido" y para él "la música es sobre todo libertad".Pasó de ser un chico normal que componía sus temas de manera amateur y en la soledad de su cuarto a hacerse con la fama mundial tras el éxito en 2016 del sencillo Me Rehusó, un tema que compuso a una novia venezolana para San Valentín. Por aquel momento, Danny ya estaba en Miami, donde había emigrado buscando un futuro mejor, y como no tenía "plata" para comprar un regalo material a su novia que además no había podido emigrar con él, decidió escribirle esta canción, que se convirtió en seguida en el tema más escuchado en Spotify en Latinoamérica.El cantante reconoce que no podía imaginarse que aquello sería el comienzo de una carrera vertiginosa que continúa cosechando éxitos. En el último trimestre de 2021 está previsto que saque su segundo disco (el primero, 54+1 fue su debut de producción propia) y para inspirarse ha decidido tomarse un respiro de EEUU y viajar por Europa para "buscar historias", porque según cuenta "la mayoría de mis canciones empiezan a raíz de conversaciones con desconocidos"."Estoy en un momento en el que necesito pensar qué voy a contar ahora que soy un Danny más consolidado; pero me está costando", revela en esta charla durante su paso por Madrid, ciudad de la que se confiesa absolutamente enamorado. Ocean asegura que lo que más le ayuda a pensar es caminar durante horas y perderse por las calles de las ciudades que está visitando. El artista venezolano reconoce que durante la pandemia pasó momentos muy duros en los que padeció ansiedad y que ha tenido que acudir a psicólogos en varios momentos de su vida para gestionar la fama, pero que actualmente es un camino que prefiere transitar en soledad.

