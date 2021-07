https://mundo.sputniknews.com/20210801/un-meteoro-ilumina-los-cielos-turcos-y-provoca-el-susto-del-fin-del-mundo-1114677041.html

Un meteoro ilumina los cielos turcos y provoca el susto del fin del mundo

Los residentes de Izmir, en el oeste de Turquía, evidenciaron la caída de un meteoro en el cielo durante la noche del viernes 30 de julio al sábado 31 de... 01.08.2021, Sputnik Mundo

El cuerpo celeste que voló sobre la ciudad de Izmir alrededor de las 2 a.m. hora local provocó un susto apocalíptico entre los residentes.Las personas agotadas por el calor de más de 40 grados y los incendios forestales, que continúan sin cesar en Turquía, pensaron que el meteoro era la señal de un apocalipsis inminente."Ahora un meteoro cayó sobre Izmir. Supongo que este es el final", escribió un usuario.Otro internauta escribió: "¿WTF le está sucediendo a este país? No me sorprendería que un planeta cayera sobre mi cabeza".Según medios locales, el meteoro no provocó heridos ni daños.

