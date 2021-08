https://mundo.sputniknews.com/20210801/las-3-razones-por-las-que-el-mercado-de-valores-podria-activar-el-modo-de-riesgo-en-agosto-1114685470.html

Las 3 razones por las que el mercado de valores podría activar el 'modo de riesgo' en agosto

Las 3 razones por las que el mercado de valores podría activar el 'modo de riesgo' en agosto

El mercado de valores está preparado para entrar en el denominado modo de riesgo en agosto, opina el director de investigación de la empresa consultora... 01.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-01T17:54+0000

2021-08-01T17:54+0000

2021-08-01T17:54+0000

economía

bitcóin

mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1114685431_0:204:2401:1554_1920x0_80_0_0_bf9d8a7d73477b599c654a6889a4fb89.jpg

El analista explica que agosto "en general no es un gran mes" para los mercados de valores, especialmente para los que habían acumulado fuertes ganancias en el primer semestre. Sin embargo, en 2021, podrían hacer frente a dicha tendencia y activar el modo de riesgo.Entre las razones de esta decisión figura el hecho de que los contagios con la variante delta del coronavirus podrían alcanzar su pico en los próximos "10 o 12 días". Lee cita los datos recolectados en Florida, uno de los estados más afectados por la delta. "Sería una inflexión positiva si los casos bajan la semana que viene", afirma.Otra buena noticia es que Pfizer afirmó que la tercera dosis de la vacuna aumenta 100 veces la respuesta de anticuerpos en comparación con la de una persona que no se ha inmunizado. Al mismo tiempo, ahora el principal objetivo de las autoridades es convencer a la población que todavía no se vacunó de la necesidad de hacerlo. Pero "eso no cambia el hecho de que el riesgo de contagiarse de la variante delta ha disminuido drásticamente", señala Lee.Finalmente, el precio del bitcóin ha subido un 30% desde febrero y alcanzó los 40.000 dólares. El experto pronostica que la criptomoneda podría superar los 100.000 dólares a lo largo de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20210704/que-pasara-con-las-criptomonedas-en-50-anos-1113787750.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcóin, mercados y finanzas