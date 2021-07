https://mundo.sputniknews.com/20210731/una-historia-de-amor-que-une-a-rusia-y-chile-1114659972.html

Una historia de amor que une a Rusia y Chile

Una historia de amor que une a Rusia y Chile

Desde hace un año y medio, María vive en Santiago de Chile. En su llegada a la capital del país sudamericano, "no hablaba ni una palabra en español, fue todo un desafío", comentó.

2021-07-31T15:00+0000

2021-07-31T15:00+0000

2021-07-31T15:00+0000

destino rusia

rusia

chile

idioma español

idioma inglés

amor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1114659947_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_9bcd938d5a83df8c0c85ff884a9ffa58.jpg

Una historia de amor que une a Rusia y Chile Una historia de amor que une a Rusia y Chile

María comenzó a hablar con amigos, con su esposo y también realizó un curso básico de idioma español. "Además, me abrí una cuenta de TikTok para practicar más esta lengua”, afirmó sobre su experiencia. La entrevistada contó a Sputnik que esta es la primera nota que brinda 100% en este idioma.El amor fue el gran responsable de su llegada a América del Sur tras conocer en Budapest (Hungría) a su esposo chileno, quien se desempeña como chef y enseña gastronomía en una universidad.Luego de un año de mantener comunicación de forma virtual, la docente rusa decidió viajar a Chile y quedarse por más de un mes. Sin embargo, se terminó casando y se instaló en el país.Sobre lo que más extraña de su tierra, Maria reconoció: "Lo que más me costó increíblemente fue el frío de Chile, muy distinto al de San Petersburgo. Y los productos de leche rusos como yogures y kefires que no encuentro aquí".Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

rusia, chile, idioma español, idioma inglés, amor, аудио