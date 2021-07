https://mundo.sputniknews.com/20210731/que-rol-deben-tener-los-gobiernos-en-los-asuntos-de-ciberseguridad--1114667160.html

¿Qué rol deben tener los Gobiernos en los asuntos de ciberseguridad?

¿Qué rol deben tener los Gobiernos en los asuntos de ciberseguridad?

Falta de legislación deja a usuarios sin un marco que garantice sus derechos. 31.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-31T02:39+0000

2021-07-31T02:39+0000

2021-07-31T02:40+0000

gps internacional

ciberseguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1114667135_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_1880aec81c5b61efd99f707752a0ce3f.jpg

¿Qué rol deben tener los Gobiernos en los asuntos de ciberseguridad? ¿Qué rol deben tener los Gobiernos en los asuntos de ciberseguridad?

Tras las recientes revelaciones sobre el espionaje masivo realizado con el software israelí Pegasus, el analista en ciberseguridad, Maximiliano Alonso, dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones en torno a la utilización maligna de instrumentos de cibervigilancia por parte de los Gobiernos.Más de 50.000 personas, entre las que se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, fueron espiadas mediante la utilización del software Pegasus. Al respecto, a pesar de que la empresa israelí NSO Group asegura que dicho software fue vendido únicamente a Estados con el fin de perseguir acciones criminales, se ha constatado que entre usuarios vigilados desde 2016 se encuentran, además de los presidentes mencionados, diversos periodistas, activistas y líderes sociales.Escándalo sobre espionaje masivo a políticos y periodistasAl respecto, "este hecho marca un antecedente de ciberespionaje importante, que tiene mucha visualización por la cantidad de dispositivos que fueron interceptados", sostuvo. Si bienespionaje siempre hubo, "desde hace ya unas décadas hay que agregar el componente tecnológico, lo cual posibilita muchísimo el espionaje masivo", indicó el docente en ciberseguridad de la Universidad Católica del Uruguay. En este sentido, "cuando la tecnología no estaba tan difundida el espionaje era mucho más complejo", agregó.Aunque el software Pegasus es destinado a Gobiernos con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia, "el problema es que también puede ser mal utilizado para la persecución a periodistas y defensores de Derechos Humanos", sostuvo. Asimismo, "no olvidemos que los hackers también desarrollan estos software, pero son utilizados con fines maliciosos", aseveró. Es un tema de difícil solución, "ya que no se trata de si los Gobiernos pueden poseer estas herramientas, si no de cómo deben utilizarlas", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Julián Schvindlerman, con quien dialogamos sobre la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano.Advertencia de Israel tras lanzamiento de cohetes desde el LíbanoEl primer ministro israelí, Naftali Bennett, advirtió que aquellos que dañen a Israel pagarán "un precio doloroso" tras el reciente ataque lanzado desde el Libano. Al respecto, "aunque no está muy claro quién lanzó el ataque, la advertencia que dio Israel fue clara: no desea una recurrencia de hostilidades pero está preparado para su defensa", indicó. En este sentido, "como esto ocurre luego de la guerra con Hamás en la que Israel demostró su capacidad militar, el mensaje fue entendido en Beirut", añadió.En lo concerniente a los principales desafíos que enfrenta el nuevo Gobierno israelí, "particularmente se destaca la presencia de Hezbolá en lo que refiere al Líbano", indicó el investigador. Asimismo, "si llega a haber un colapso del Líbano en términos económicos, sociales y políticos, la gran preocupación israelí sería que este caos derrape hacia la frontera a través de una crisis de refugiados o ataques militares, en una situación que podría consolidar el dominio iraní sobre dicho país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre la teoría del poder estructural propuesta por Susan Strange para el análisis de la política internacional.Historias de sicarios en UruguayEn del cierre del programa, estuvimos con el sociólogo Gustavo Leal, quien se desempeñó como director de convivencia y seguridad ciudadana durante el anterior período de Gobierno en Uruguay. Con él dialogamos sobre su nuevo libro editado por Debate, que trata sobre la actividad de los sicariosen Uruguay.

https://mundo.sputniknews.com/20210702/la-cooperacion-internacional-fundamental-para-la-ciberseguridad-1113737375.html

https://mundo.sputniknews.com/20210628/rusia-alerta-que-occidente-erosiona-los-mecanismos-de-cooperacion-en-ciberseguridad-1113592692.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

ciberseguridad