https://mundo.sputniknews.com/20210731/frutas-o-verduras-la-verdad-que-pocos-conocen-sobre-los-pimientos-1114674433.html

¿Frutas o verduras? La verdad que pocos conocen sobre los pimientos

¿Frutas o verduras? La verdad que pocos conocen sobre los pimientos

Pueden ser desde dulces hasta picantes dependiendo de su variedad, pero si algo tienen en común los pimientos morrones y los jalapeños, entre muchos otros, es... 31.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-31T16:01+0000

2021-07-31T16:01+0000

2021-07-31T16:17+0000

estilo de vida

fruta

verduras

alimentación

pimiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1114674372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f85877d4a62d9fcfb9d5970535b4d66.jpg

De acuerdo con la clasificación botánica, todas las variedades de pimientos son frutas, ya que la determinación se basa en las características fisiológicas del alimento, por lo tanto, al llevar semillas y crecer de la flor de una planta se clasifican como frutas. En términos botánicos, los vegetales no tienen una definición establecida, pero en general abarca todos los aspectos comestibles de la planta, raíces, tallos y hojas.De acuerdo con Food facts for healthy choices, en la clasificación culinaria basada en la forma en que se utilizan las plantas y sus perfiles de sabor, los pimientos son verduras.Lo cierto es que ambas clasificaciones tienen razón de existir, ya que la botánica es útil para cuando se quiere descubrir el origen de los pimientos e identificar sus variedades. Además ayuda a entender cómo cultivar y cosechar estas especies. En cambio, la definición culinaria puede ser útil para los nutricionistas, chefs y la población en general porque los alimentos no pueden tener las mismas composiciones nutricionales.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/cual-es-la-cantidad-ideal-de-frutas-para-el-organismo-y-quienes-deben-evitar-su-consumo-1114574722.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fruta, verduras, alimentación, pimiento