https://mundo.sputniknews.com/20210730/y-si-hubiera-sido-veneno-tercera-dosis-de-pfizer-para-varios-espanoles-vacunados-con-suero-1114643773.html

"¿Y si hubiera sido veneno?": tercera dosis de Pfizer para varios españoles 'vacunados' con suero

Fue el excedente de vacunas al finalizar la jornada lo que hizo saltar las alarmas. 30.07.2021, Sputnik Mundo

españa

coronavirus

vacuna

pfizer

covid-19

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19 en españa

Vecinos del municipio alicantino de Biar se han visto afectados por un error en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Son alrededor de 30 personas las que deberán volver a vacunarse con una tercera dosis de Pfizer después de que se les suministrara por error suero a 12 de ellos. Como se desconoce a quienes se les suministró suero y a quienes la vacuna, el grupo completo deberá volver a vacunarse. Se trata de un sector de la población de la generación de 1978 que recibió la citación para vacunarse hace semanas. La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado que es "un error insignificante". Según asegura el diario ABC, fue la cantidad de dosis sobrantes al finalizar la jornada lo que hizo saltar las alarmas entre los trabajadores del centro de salud. Ahora, Salud Pública citará de nuevo a estas personas para que reciban una dosis de refuerzo y poder evitar que alguien se quede sin la pauta de vacunación completa. Dirigentes políticos exigen explicaciones a la Generalitat mientras que la sociedad española se indigna por lo ocurrido. "Si yo me viese en esa situación, te aseguro que me hago una analítica para ver anticuerpos antes de que me pongan una tercera dosis", asegura una usuaria de Twitter.Desde la Conselleria de Sanidad apuntan que "la tercera dosis está avalada científicamente y no va a suponer ningún problema". Además, así lo corroboró hace unos meses el cofundador de la empresa alemana BioNTech, Ugur Sahin, tras observar que la efectividad de la vacuna Pfizer se va reduciendo con el paso del tiempo y que resultaría necesaria una tercera dosis para que su efectividad roce el 100%.

coronavirus, vacuna, pfizer, covid-19, pandemia de coronavirus, vacunación contra el covid-19 en españa