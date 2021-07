https://mundo.sputniknews.com/20210730/un-gabinete-cuestionado-y-la-crisis-en-el-gobierno-peruano-tras-3-dias-de-asumir-el-poder-1114660125.html

Un Gabinete cuestionado y la crisis en el Gobierno peruano tras 3 días de asumir el poder

La Presidencia anunció luego que el jueves 29 no iba a juramentar el Gabinete, compuesto por 18 titulares, sino solo el presidente del Consejo de Ministros, es decir el primer ministro.Lo extraño es que ni Castillo ni ningún vocero de Perú Libre daba pista alguna sobre quiénes serían las personas designadas, manteniendo un hermetismo que empezaba a ser preocupante para un país necesitado de estabilidad y con un Gobierno con políticas claras.Nombramiento sorpresaEl 29 de julio, mientras el jefe de Estado participaba en una ceremonia simbólica de toma de mando en Ayacucho (sur), se anunció de repente el inicio del acto de juramentación del primer ministro. Por detrás del estrado salió el congresista oficialista, Guido Bellido, bajo la sorpresa general y luego la protesta masiva de sectores de la ciudadanía y la política.¿Por qué? Bellido es investigado por la fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo, además de ser sospechoso de ser miembro de una mafia que otorgaba licencias de conducir a cambio de sobornos en el departamento de Junín (centro). La organización es conocida como Los Dinámicos del Centro.En una publicación de 2017 en su cuenta en Facebook, Bellido rindió homenaje a Edith Lagos, una terrorista fallecida en 1982 y miembro fundador de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, causante de la muerte de 31.000 a 37.000 personas entre 1980 y 2000. Esto ameritó que la fiscalía lo investigue por apología, sin considerar otras entrevistas en medios locales en las que Bellido ha reiterado su simpatía por los senderistas.Por otro lado, en un audio telefónico revelado recientemente por la prensa local, a Bellido se le escucha coordinando con otro miembro del partido oficialista la captación de dinero, a través de Los Dinámicos del Centro, para pagar la caución del fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.Cerrón es un político sobre el que pesa una condena activa por corrupción tras haberse beneficiado económicamente de una obra de saneamiento cuando ejerció como gobernador de Junín entre 2011 y 2014. Los vínculos de Cerrón con Los Dinámicos del Centro parecen más que evidentes para la fiscalía.El factor CerrónPero, ¿por qué Castillo habría de nombrar a un hombre con tantos cuestionamientos como primer ministro? Desde luego esto no ha sido revelado por Castillo, que casi no habla con la prensa desde que asumió la presidencia, pero se especula que detrás estaría la influencia de Cerrón, no solamente un político corrupto sino con ideas de izquierda extrema y que denomina a Perú Libre como un partido socialista, marxista leninista.Siendo Castillo un invitado de Perú Libre y no un militante, y siendo Bellido un conocido hombre de confianza de Cerrón, parece que las decisiones del nuevo Gobierno las toma Cerrón y no Castillo, quien por su comportamiento elusivo da la impresión de ser sólo la imagen pública de un poder real que está en la sombra.En la noche del 29 de julio, la Presidencia anunció la presentación de los ministros que compondrían el Gabinete Bellido, y aquí es donde las cosas se pusieron más raras aún. En una ceremonia programada en Lima para las 20.00 hora local, antes de la juramentación ningún medio tenía idea de quiénes serían los encargados de las carteras.Al final, la ceremonia de nombramiento y juramentación tuvo dos hora y media de retraso, no se permitió la presencia de prensa —salvo la televisora estatal TV Perú—, y fueron nombrados 16 ministros, la gran mayoría personas desconocidas para la opinión pública, y con la ausencia de los encargados de asumir el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía, esta última una de las más importantes dentro del contexto de crisis causada por la pandemia.Crisis continuadaActualmente, Perú no tiene ministro de Economía ni de Justicia, y nunca ha habido en la historia del país una juramentación parcial. Pero, ¿por qué ha pasado esto? Otra vez, las versiones oficiales no existen, nadie ha dado explicaciones, aunque los analistas coinciden en que, tras el cuestionado nombramiento del primer ministro, han sido pocos los que han querido sumarse a una aventura que parece destinada al fracaso.Pero, ¿por qué está destinada al fracaso? Perú Libre ya tenía una presencia minoritaria en el Congreso, algo que se ha agravado con dos bancadas —Somos Perú y Partido Morado, ambas de centroizquierda—, que luego de lo de Bellido le han quitado su apoyo, por lo que se presume como muy probable que el parlamento tenga los votos necesarios para rechazar a un Gabinete cuestionado.Finalmente, este escenario, con un Ejecutivo que no está cumpliendo la moderación en su discurso socialista inicial, puede hacer que Perú vuelva a la dinámica inestable donde el el presidente busca cerrar un Congreso que no le es favorable, o que el parlamento impulse pedidos de destitución, continuando el periodo de crisis que llevó al país a tener 4 presidentes en los últimos cinco años por los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado. La situación pinta delicada.

