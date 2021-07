https://mundo.sputniknews.com/20210730/trata-en-peru-pobreza-y-violencia-como-motores-de-un-delito-del-que-se-habla-poco-1114656649.html

Trata en Perú: pobreza y violencia como motores de un delito del que se habla poco

Trata en Perú: pobreza y violencia como motores de un delito del que se habla poco

LIMA (Sputnik) — A inicios de julio, el Ministerio del Interior de Perú informó que en lo que va de este año se ha logrado rescatar a 330 víctimas de trata... 30.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-30T19:40+0000

2021-07-30T19:40+0000

2021-07-30T19:40+0000

américa latina

opinión y análisis

perú

trata de personas

trata sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1092844930_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_181254036bb8716ac6e7ad95f6723c5c.jpg

Rossina Guerrero es psicóloga y directora de Programas en Promsex, organización dedicada a la defensa de los derechos de la mujer. En diálogo con Sputnik, ella indica que la trata es un delito del que no se conoce a ciencia cierta el impacto que tiene en el país."Lamentablemente, saber la dimensión de este fenómeno no es posible. Es un tema que no es de larga data como otros, sino que recién comienza a visibilizarse en el año 2004 a 2005, pero sobre todo no tiene o no se le está dando la relevancia que otros temas tienen", sostiene la psicóloga.Asimismo, apunta que si bien los operativos policiales ayudan a combatirlo, esto es insuficiente, pues las políticas de Estado son deficientes para atender a las víctimas de un delito que, por cálculos de Promsex, lo padecen en un 98% personas del sexo femenino.Impulsos del delitoPor otro lado, señala que en el cuerpo social peruano y en sus instituciones existe una "alta tolerancia" hacia este delito."Existe una alta tolerancia institucional, y no solo de las personas, porque se considera que es 'natural'. Es como cuando las autoridades dicen: 'Sí pues, a la niña la tuvieron que dar [los padres a los tratantes] o se tuvo que ir de la casa. Y eso se extiende hasta el Poder Judicial donde hay sentencias que indican que la víctima era 'dama de compañía' y como tal puede trabajar más de 15 horas o beber más de 10 botellas de cerveza, y eso no es un delito", afirma Guerrero.Asimismo, la psicóloga apunta la existencia de "violencia estructural" y "pobreza estructural" como dos fuertes causas para la proliferación de la trata, que además en la gran mayoría de los casos se circunscribe a la explotación sexual.En ese sentido, las mujeres, mayormente jovencitas que recién han acabado la escuela, son captadas por las mafias de tratantes con la promesa de un trabajo que no sólo resulta atractiva porque implica la posibilidad de escapar de hogares violentos, sino porque se les promete obtener una ganancia que ninguna persona sin estudios superiores obtendría.Aumento en pandemiaPor otro lado, la experta de Promsex apunta que la trata ha aumentado en Perú con la pandemia. Así, detalla que con la crisis sanitaria no sólo se ha intensificado la captación de víctimas a través de las redes sociales, sino que también se ha creado una modalidad de trata que podría definirse como "por delivery".La modalidad consiste en "tener a las mujeres en algún lugar y enviarlas en un taxi a un hotel, llevarlas a un hotel u organizar fiestas clandestinas tipo las llamadas 'fiestas covid' donde parte de lo que se ofrece a los asistentes son las chicas", explica Guerrero.Descartando que en Perú la trata se maneje como una negocio a gran escala donde se transportan a las víctimas en camiones, como sucede en otros países, el delito tiene particularidades locales, siendo una de las que más resalta una suerte de complicidad por parte de la familia de la víctima.Aún así, las víctimas que son rescatadas no siempre están de acuerdo con abandonar ese mundo delincuencial, explica Guerrero, y eso es porque muchas tienen la creencia de que los tratantes les deben dinero por el trabajo que han hecho, por lo que suelen volver a la trata con la esperanza equivocada de que se les va saldar la deuda.Por otro lado, la psicóloga indica que luego de los rescates hace falta una labor de reintegración de las víctimas a la sociedad, pero insiste en la ausencia de presupuestos para hacer efectivas políticas que lucen muy bien, aunque sólo en el papel.

https://mundo.sputniknews.com/20210729/internet--y-apartamentos-privados-asi-cambio-la-trata-de-personas-con-la-pandemia-1114609159.html

https://mundo.sputniknews.com/20210729/la-trata-de-personas-tambien-tiene-rostro-de-mujer-en-ecuador-1114620693.html

https://mundo.sputniknews.com/20210729/con-la-mayor-tasa-de-feminicidios-regional-las-mujeres-bolivianas-se-organizan-contra-la-violencia-1114624272.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

opinión y análisis, perú, trata de personas, trata sexual