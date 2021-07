Simone Biles confirma afección que le hizo abandonar y no aclara si seguirá en los JJOO

https://mundo.sputniknews.com/20210730/simone-biles-confirma-afeccion-que-le-hizo-abandonar-y-no-aclara-si-seguira-en-los-jjoo-1114640834.html

WASHINGTON (Sputnik) — La gimnasta estadounidense Simone Biles afirmó que lo que motivó a que abandonara las pruebas por equipos y el 'all-around' femenino en... 30.07.2021, Sputnik Mundo

"Para cualquiera que diga que renuncio, no renuncié. Mi mente y mi cuerpo no están sincronizados. No creo que te des cuenta de lo peligroso que es esto en una dura competición. (…) Es sinceramente petrificante intentar mostrar una habilidad pero no tener la mente y el cuerpo sincronizados", escribió Biles en sus historias de Instagram.El 27 de julio la múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística se retiró de la competencia por equipos de los Juegos Olímpicos por un "problema médico", informó la delegación estadounidense de ese deporte.La salida de Biles, de 24 años, ocurrió luego de un salto con un puntaje bajo en la primera rotación, cuando se marchó a un costado del escenario con los entrenadores y posteriormente abandonó el recinto acompañada por una médica. Biles alegó problemas de salud mental tras retirarse del all-around, en el que su compañera Sunisa Lee ganó el oro. Luego, afirmó que decidió poner su salud en primer lugar y explicó que la salud física también es la mental.La gimnasta afirmó que los problemas habían comenzado a suceder la mañana siguiente a las pruebas preliminares; asimismo, dijo que no sabía cuánto tiempo iba a demorar en mejorar.La gimanasta no explicó si seguirá participando de los JJOO, ya que le tocaría competir en las pruebas individuales de viga, suelo, barras asimétricas y salto.Tras la retirada de la gimnasta, quien en su participación en los Juegos de Río de Janeiro 2016 logró un récord de cuatro medallas de oro y una de bronce, el equipo estadounidense quedó en segundo lugar de la puntuación, perdiendo así el título que defendía por equipos.Rusia ganó la medalla de oro y el Reino Unido el bronce.Esta fue la primera medalla para Biles en Tokio 2020, en donde clasificó para otras cinco finales.

